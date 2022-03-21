https://ria.ru/20220321/tseny-1779331227.html

В Германии заявили о значительном росте цен на продукты и пшеницу

В Германии заявили о значительном росте цен на продукты и пшеницу - РИА Новости, 21.03.2022

В Германии заявили о значительном росте цен на продукты и пшеницу

Цены на пшеницу и продовольствие в ФРГ значительно выросли с начала операции на Украине, этот высокий уровень цен сохранится, заявил в прямом эфире телеканала... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:52

2022-03-21T18:52

2022-03-21T19:34

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БЕРЛИН, 21 мар - РИА Новости. Цены на пшеницу и продовольствие в ФРГ значительно выросли с начала операции на Украине, этот высокий уровень цен сохранится, заявил в прямом эфире телеканала N24 глава фермерского союза Германии Йоахим Руквид."Цены уже значительно выросли с начала войны, и я исхожу из того, что этот высокий уровень цен будут сохранен", - сказал Руквид, отвечая на вопрос о росте цен на пшеницу и зерновые в Германии в связи с ситуацией на Украине.Он добавил, что цены на продовольствие "также будут расти", так как если "Украина, как один из крупных поставщиков не только пшеницы, но, например, подсолнечника, выпадает, это будет иметь влияние на рынки и на цены".По словам Руквида, дополнительных посадок озимой пшеницы в Германии в этом году уже не будет, есть возможность увеличить площади летней пшеницы, но в ограниченном объеме, так как распределение земель под разные культуры состоялось еще в прошлом году. Глава союза заявил со ссылкой на украинских коллег, что полевые работы на Украине сейчас остановлены, для этого нет возможности, существенные трудности есть в отрасли животноводства."Мы опасаемся значительного выпадения (поставок) из Украины, и это затронет в особенной степени североафриканские государства, арабский регион, Азию. Для Европы и для Германии я вижу, по крайней мере, до начала 2023 года, что продовольствие обеспечено", - сказал Руквид.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/krizis-1779124478.html

https://ria.ru/20220320/ministr-1779085974.html

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германия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, германия, в мире, донецкая народная республика