https://ria.ru/20220321/tseny-1779230699.html

Власти будут работать на снижение цен на продовольствие, заявил Трутнев

Власти будут работать на снижение цен на продовольствие, заявил Трутнев - РИА Новости, 21.03.2022

Власти будут работать на снижение цен на продовольствие, заявил Трутнев

Власти РФ будут работать по снижению конечных цен на продовольствие с транспортными компаниями и таможней, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:33

2022-03-21T11:33

2022-03-21T11:44

экономика

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Власти РФ будут работать по снижению конечных цен на продовольствие с транспортными компаниями и таможней, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.В понедельник во Владивостоке он провел совещание по ситуации на потребительском рынке Приморского края."Мы по всей цепочке, касающейся и транспорта, и таможни, и логистики будем работать на снижение конечных цен", - сказал Трутнев.

https://ria.ru/20220319/lekarstva-1779035442.html

владивосток

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

экономика, владивосток, приморский край