https://ria.ru/20220321/tseny-1779230699.html
Власти будут работать на снижение цен на продовольствие, заявил Трутнев
Власти будут работать на снижение цен на продовольствие, заявил Трутнев - РИА Новости, 21.03.2022
Власти будут работать на снижение цен на продовольствие, заявил Трутнев
Власти РФ будут работать по снижению конечных цен на продовольствие с транспортными компаниями и таможней, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:33
2022-03-21T11:33
2022-03-21T11:44
экономика
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Власти РФ будут работать по снижению конечных цен на продовольствие с транспортными компаниями и таможней, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.В понедельник во Владивостоке он провел совещание по ситуации на потребительском рынке Приморского края."Мы по всей цепочке, касающейся и транспорта, и таможни, и логистики будем работать на снижение конечных цен", - сказал Трутнев.
https://ria.ru/20220319/lekarstva-1779035442.html
владивосток
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владивосток, приморский край
11:33 21.03.2022 (обновлено: 11:44 21.03.2022)
Власти будут работать на снижение цен на продовольствие, заявил Трутнев
Вице-премьер Трутнев заявил, что власти будут работать на снижение цен на продовольствие