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Опубликовано видео уничтожения центра подготовки разведчиков на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/tsentr-1779239946.html
Опубликовано видео уничтожения центра подготовки разведчиков на Украине
Опубликовано видео уничтожения центра подготовки разведчиков на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
Опубликовано видео уничтожения центра подготовки разведчиков на Украине
Минобороны России показало кадры уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:12
2022-03-21T12:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
житомирская область
игорь конашенков
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области.На кадрах видно передвижение личного состава и бронетехники по территории центра подготовки, а также инфраструктура. Далее идут два видеоряда с попаданием снаряда в лагерь."В результате точного ракетного удара был уничтожен личный состав батальона, иностранные инструктора и наемники. Также выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника центра", - уточнили в Минобороны.Накануне официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что российская армия нанесла удар высокоточными ракетами по расположенному под Житомиром центру подготовки сил специальных операций (ССО) украинских войск, было уничтожено более 100 военнослужащих ССО и иностранных наемников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/video-1779230296.html
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россия
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житомирская область
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Кадры уничтожения центра подготовки разведывательного батальона ВСУ в Житомирской области
Минобороны опубликовало кадры уничтожения центра подготовки 132 разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области.
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), житомирская область, игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
12:12 21.03.2022 (обновлено: 12:52 21.03.2022)
 
Опубликовано видео уничтожения центра подготовки разведчиков на Украине

Минобороны показало видео уничтожения центра подготовки разведчиков в Житомирской области

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области.
На кадрах видно передвижение личного состава и бронетехники по территории центра подготовки, а также инфраструктура. Далее идут два видеоряда с попаданием снаряда в лагерь.
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"В результате точного ракетного удара был уничтожен личный состав батальона, иностранные инструктора и наемники. Также выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника центра", - уточнили в Минобороны.
Накануне официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что российская армия нанесла удар высокоточными ракетами по расположенному под Житомиром центру подготовки сил специальных операций (ССО) украинских войск, было уничтожено более 100 военнослужащих ССО и иностранных наемников.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Житомирская областьИгорь КонашенковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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