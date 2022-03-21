https://ria.ru/20220321/tonnel-1779656760.html
Лефортовский тоннель в Москве будут мыть пять ночей после зимы
Лефортовский тоннель в Москве будут мыть пять ночей после зимы - РИА Новости, 23.03.2022
Лефортовский тоннель в Москве будут мыть пять ночей после зимы
Лефортовский тоннель в Москве помоют после зимы в течение пяти ночей, полосы будут поочередно перекрываться, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-21T22:43
2022-03-21T22:43
2022-03-23T15:46
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лефортовский тоннель в Москве помоют после зимы в течение пяти ночей, полосы будут поочередно перекрываться, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что транспортные тоннели промывают исключительно в ночное время, когда ниже трафик, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва