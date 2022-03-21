https://ria.ru/20220321/tonnel-1779656760.html

Лефортовский тоннель в Москве будут мыть пять ночей после зимы

Лефортовский тоннель в Москве будут мыть пять ночей после зимы - РИА Новости, 23.03.2022

Лефортовский тоннель в Москве будут мыть пять ночей после зимы

Лефортовский тоннель в Москве помоют после зимы в течение пяти ночей, полосы будут поочередно перекрываться, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-21T22:43

2022-03-21T22:43

2022-03-23T15:46

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лефортовский тоннель в Москве помоют после зимы в течение пяти ночей, полосы будут поочередно перекрываться, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что транспортные тоннели промывают исключительно в ночное время, когда ниже трафик, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва