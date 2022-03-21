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Лефортовский тоннель в Москве будут мыть пять ночей после зимы - РИА Новости, 23.03.2022
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Лефортовский тоннель в Москве будут мыть пять ночей после зимы
Лефортовский тоннель в Москве будут мыть пять ночей после зимы - РИА Новости, 23.03.2022
Лефортовский тоннель в Москве будут мыть пять ночей после зимы
Лефортовский тоннель в Москве помоют после зимы в течение пяти ночей, полосы будут поочередно перекрываться, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 23.03.2022
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лефортовский тоннель в Москве помоют после зимы в течение пяти ночей, полосы будут поочередно перекрываться, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что транспортные тоннели промывают исключительно в ночное время, когда ниже трафик, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.
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городское хозяйство москвы, общество, москва
22:43 21.03.2022 (обновлено: 15:46 23.03.2022)
 

Лефортовский тоннель в Москве будут мыть пять ночей после зимы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ Лефортовском тоннеле
В Лефортовском тоннеле - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лефортовский тоннель в Москве помоют после зимы в течение пяти ночей, полосы будут поочередно перекрываться, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня приступим к промывке Лефортовского тоннеля. В работах задействуем тоннелемоечные и поливомоечные машины. Чтобы полностью очистить сооружение после зимы, потребуется пять ночей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что транспортные тоннели промывают исключительно в ночное время, когда ниже трафик, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.
"К работам приступим после 22.00. Во время их проведения крайние полосы будут поочередно перекрываться. Просим автомобилистов быть внимательными", - дополняется в сообщении.
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