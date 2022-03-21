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МИД заявил, что ответственность за ущерб отношениям лежит на Токио
МИД заявил, что ответственность за ущерб отношениям лежит на Токио - РИА Новости, 21.03.2022
МИД заявил, что ответственность за ущерб отношениям лежит на Токио
Вся ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию лежит на официальном Токио, заявили в МИД РФ после публикации ответных мер Москвы на действия... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:21
2022-03-21T18:21
2022-03-21T18:29
япония
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
токио
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вся ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию лежит на официальном Токио, заявили в МИД РФ после публикации ответных мер Москвы на действия властей Японии."Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.МИД, в частности, заявил, что Россия отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Ранее Япония ввела против России несколько пакетов санкций.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), токио
18:21 21.03.2022 (обновлено: 18:29 21.03.2022)
МИД заявил, что ответственность за ущерб отношениям лежит на Токио
МИД: вся ответственность за ущерб российско-японским отношениям лежит на официальном Токио