https://ria.ru/20220321/tokio-1779326675.html

МИД заявил, что ответственность за ущерб отношениям лежит на Токио

МИД заявил, что ответственность за ущерб отношениям лежит на Токио - РИА Новости, 21.03.2022

МИД заявил, что ответственность за ущерб отношениям лежит на Токио

Вся ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию лежит на официальном Токио, заявили в МИД РФ после публикации ответных мер Москвы на действия... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:21

2022-03-21T18:21

2022-03-21T18:29

япония

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

токио

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вся ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию лежит на официальном Токио, заявили в МИД РФ после публикации ответных мер Москвы на действия властей Японии."Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.МИД, в частности, заявил, что Россия отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Ранее Япония ввела против России несколько пакетов санкций.

https://ria.ru/20220321/yaponiya-1779325702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Петр Попадюк

япония, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), токио