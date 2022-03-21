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Геннадий Тимченко покинул совет директоров "Новатэка" - РИА Новости, 21.03.2022
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Геннадий Тимченко покинул совет директоров "Новатэка"
Геннадий Тимченко покинул совет директоров "Новатэка" - РИА Новости, 21.03.2022
Геннадий Тимченко покинул совет директоров "Новатэка"
Совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко с 21 марта покинул совет директоров компании по собственному желанию, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:58
2022-03-21T10:58
экономика
леонид михельсон
россия
газпром
евросоюз
total
геннадий тимченко
новатэк
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко с 21 марта покинул совет директоров компании по собственному желанию, сообщает пресс-служба компании.Евросоюз в конце февраля включил Тимченко в санкционные списки. Также бизнесмен попал под санкции Британии."Новатэк" - один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов.Совладельцем "Новатэка" является Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года. "Газпрому" принадлежит 9,99% ценных бумаг компании, подконтрольным Тимченко компаниям Ena Invest и "Волга груп" - 19,16% и 4,3% соответственно, французской Total - 19,4%.
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экономика, леонид михельсон, россия, газпром, евросоюз, total , геннадий тимченко, новатэк
10:58 21.03.2022
 
Геннадий Тимченко покинул совет директоров "Новатэка"

Совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко покинул совет директоров компании с 21 марта

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГеннадий Тимченко
Геннадий Тимченко - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Геннадий Тимченко
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко с 21 марта покинул совет директоров компании по собственному желанию, сообщает пресс-служба компании.
Евросоюз в конце февраля включил Тимченко в санкционные списки. Также бизнесмен попал под санкции Британии.
"Новатэк" - один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов.
Совладельцем "Новатэка" является Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года. "Газпрому" принадлежит 9,99% ценных бумаг компании, подконтрольным Тимченко компаниям Ena Invest и "Волга груп" - 19,16% и 4,3% соответственно, французской Total - 19,4%.
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ЭкономикаЛеонид МихельсонРоссияГазпромЕвросоюзTotalГеннадий ТимченкоНоватэк
 
 
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