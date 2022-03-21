https://ria.ru/20220321/tetrapak-1779263170.html
В Совфеде призвали локализовать производство тетрапака в России
В Совфеде призвали локализовать производство тетрапака в России - РИА Новости, 21.03.2022
В Совфеде призвали локализовать производство тетрапака в России
России следует локализовать производство упаковки для долгого хранения продуктов на территории своей страны, сейчас молоко и соки можно разливать в стекло и... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:52
2022-03-21T13:52
2022-03-21T13:52
экономика
россия
иван абрамов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. России следует локализовать производство упаковки для долгого хранения продуктов на территории своей страны, сейчас молоко и соки можно разливать в стекло и качественные пластиковые бутылки, сказал РИА Новости в понедельник замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее "Ведомости" сообщили, что поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. По информации представителей крупного производителя продуктов питания, участники рынка фиксируют дефицит тетрапака. Существуют сложности с закупкой комплектующих для производства такой "долгоиграющей" упаковки."По тетрапаку – нужно осваивать свою технологию, полностью локализовать производство такой упаковки на территории страны", - сказал сенатор.В настоящее время, если мы что-то не можем закупить на Западе, возможно переориентировать на азиатские рынки, добавил он. При этом России следует самостоятельно производить упаковку, не подпадаю в зависимость от азиатских поставщиков, полагает он.Говоря о молочной продукции, Абрамов считает, что оптимальный вариант – "это стеклянная тара". Также молоко и соки можно разливать в бутылки из качественного пластика.При этом он пояснил, что упаковка и для длительного хранения продуктов нужна, особенно для доставки в труднодоступные районы.
https://ria.ru/20220318/tseny-1778854499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иван абрамов
В Совфеде призвали локализовать производство тетрапака в России
Сенатор Абрамов призвал локализовать производство тетрапака в России
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. России следует локализовать производство упаковки для долгого хранения продуктов на территории своей страны, сейчас молоко и соки можно разливать в стекло и качественные пластиковые бутылки, сказал РИА Новости в понедельник замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Ранее "Ведомости" сообщили, что поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. По информации представителей крупного производителя продуктов питания, участники рынка фиксируют дефицит тетрапака. Существуют сложности с закупкой комплектующих для производства такой "долгоиграющей" упаковки.
"По тетрапаку – нужно осваивать свою технологию, полностью локализовать производство такой упаковки на территории страны", - сказал сенатор.
В настоящее время, если мы что-то не можем закупить на Западе, возможно переориентировать на азиатские рынки, добавил он. При этом России
следует самостоятельно производить упаковку, не подпадаю в зависимость от азиатских поставщиков, полагает он.
Говоря о молочной продукции, Абрамов считает, что оптимальный вариант – "это стеклянная тара". Также молоко и соки можно разливать в бутылки из качественного пластика.
При этом он пояснил, что упаковка и для длительного хранения продуктов нужна, особенно для доставки в труднодоступные районы.