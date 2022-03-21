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"Уральские авиалинии" вернули из Таиланда более 70 россиян

"Уральские авиалинии" вернули из Таиланда более 70 россиян - РИА Новости, 21.03.2022

"Уральские авиалинии" вернули из Таиланда более 70 россиян

Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернула из Таиланда более 70 россиян, сообщает перевозчик в понедельник. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:27

2022-03-21T14:27

2022-03-21T15:13

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернула из Таиланда более 70 россиян, сообщает перевозчик в понедельник."Сегодня утром в "Кольцово" приземлился самолет с туристами из Свердловской и Иркутской областей, Забайкалья и Приморского края", – говорится в релизе.Рейс выполнялся со стыковкой в Стамбуле, где авиакомпания предусмотрела для пассажиров размещение в отеле.Ранее генеральный менеджер тайской принимающей компании "Илвес тур" Виктор Кривенцов рассказал РИА Новости, что россияне на протяжении последних нескольких месяцев занимали лидирующее место по количеству туристов в Таиланде. По официальным данным властей Таиланда, в стране сейчас находится около семи тысяч россиян.

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, таиланд, санкции в отношении россии, кольцово (аэропорт), свердловская область, иркутская область, забайкальский край, приморский край, туристы, авиакомпании, самолеты, стамбул