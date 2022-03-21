https://ria.ru/20220321/tailand-1779265126.html
"Уральские авиалинии" вернули из Таиланда более 70 россиян
"Уральские авиалинии" вернули из Таиланда более 70 россиян - РИА Новости, 21.03.2022
"Уральские авиалинии" вернули из Таиланда более 70 россиян
Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернула из Таиланда более 70 россиян, сообщает перевозчик в понедельник. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:27
2022-03-21T14:27
2022-03-21T15:13
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернула из Таиланда более 70 россиян, сообщает перевозчик в понедельник."Сегодня утром в "Кольцово" приземлился самолет с туристами из Свердловской и Иркутской областей, Забайкалья и Приморского края", – говорится в релизе.Рейс выполнялся со стыковкой в Стамбуле, где авиакомпания предусмотрела для пассажиров размещение в отеле.Ранее генеральный менеджер тайской принимающей компании "Илвес тур" Виктор Кривенцов рассказал РИА Новости, что россияне на протяжении последних нескольких месяцев занимали лидирующее место по количеству туристов в Таиланде. По официальным данным властей Таиланда, в стране сейчас находится около семи тысяч россиян.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, таиланд, санкции в отношении россии, кольцово (аэропорт), свердловская область, иркутская область, забайкальский край, приморский край, туристы, авиакомпании, самолеты, стамбул
14:27 21.03.2022 (обновлено: 15:13 21.03.2022)
"Уральские авиалинии" вернули из Таиланда более 70 россиян
"Уральские авиалинии" вернула из Таиланда более 70 туристов из четырех регионов России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернула из Таиланда более 70 россиян, сообщает перевозчик в понедельник.
"Сегодня утром в "Кольцово" приземлился самолет с туристами из Свердловской и Иркутской областей, Забайкалья и Приморского края", – говорится в релизе.
Рейс выполнялся со стыковкой в Стамбуле, где авиакомпания предусмотрела для пассажиров размещение в отеле.
"Мы прорабатывали множество вариантов возвращения и сделали все возможное, чтобы наши путешественники оказались дома, несмотря на то, что организация вывоза – очень дорогостоящее мероприятие для авиакомпании, – отмечается в сообщении перевозчика. – При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вместе с коллегами из министерства внешних экономических связей и торговли РФ и российского генконсульства в Пхукете у нас все получилось".
Ранее генеральный менеджер тайской принимающей компании "Илвес тур" Виктор Кривенцов рассказал РИА Новости, что россияне на протяжении последних нескольких месяцев занимали лидирующее место по количеству туристов в Таиланде. По официальным данным властей Таиланда, в стране сейчас находится около семи тысяч россиян.