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В Таиланде местные жители помогают российским туристам с жильем и едой - РИА Новости, 21.03.2022
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Туризм
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В Таиланде местные жители помогают российским туристам с жильем и едой
В Таиланде местные жители помогают российским туристам с жильем и едой - РИА Новости, 21.03.2022
В Таиланде местные жители помогают российским туристам с жильем и едой
Жители Таиланда организовали центры помощи и горячие линии для российских туристов, которые не могут выехать из страны из-за отсутствия прямых рейсов, рассказал РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:38
2022-03-21T10:38
туризм
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новости - туризм
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таиланд
аэрофлот
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Жители Таиланда организовали центры помощи и горячие линии для российских туристов, которые не могут выехать из страны из-за отсутствия прямых рейсов, рассказал РИА Новости генеральный менеджер тайской принимающей компании "Илвес тур" Виктор Кривенцов.По официальным данным властей, в стране сейчас находится около семи тысяч соотечественников. "Чтобы помочь туристам из России, местные жители создали свои центры помощи и горячие линии", – рассказал собеседник.Говоря о возвращении отдыхающих домой, Кривенцов отметил, что все российские авиакомпании решают проблему вылета туристов по-разному. "У "Аэрофлота" есть рейсы с Пхукета и из Бангкока. Компания вывозит своих пассажиров с помощью перевозчика iFly. "Уральские авиалинии", которые также летали в Таиланд, пока только собирают данные. Информации о вывозе их пассажиров нет. Как и от S7, которая также раньше активно летала в Таиланд", – отметил Кривенцов.Тем, кто не может долго ждать, предлагается отправиться на регулярных рейсах с пересадкой. Однако билет в один конец стоит от 53 тысяч рублей и варьируется в зависимости от курса валют. Второй проблемой, с которой столкнулись россияне в Таиланде, стало окончание срока безвизового пребывания, он составляет 30 дней. Но, по словам собеседника агентства, эту проблему россиянам местные власти решить помогают."Посольство в Таиланде и консульства на Пхукете и Самуи выдают туристам справки о невозможности вылета домой по истечении разрешенного срока пребывания в стране. Зачастую продлевают на 30 суток, и в обычно бесплатно", – уточнил Кривенцов. Но вот в случае окончания срока полиса медицинского страхования власти Таиланда уже помочь не могут. Говоря о снятии наличных средств с карт российских банков, попавших под санкции Запада, Кривенцов сообщил, что проблему решают переводом от родственников через туркомпании в России.
https://ria.ru/20220317/avia-1778609574.html
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туризм, новости - туризм, пхукет (остров), россия, таиланд, аэрофлот, уральские авиалинии, ifly, s7 airlines, туристы, санкции в отношении россии
10:38 21.03.2022
 
В Таиланде местные жители помогают российским туристам с жильем и едой

Туроператор: семи тысячам россиян, застрявшим в Таиланде, помогают местные жители

© Pixabay / frenchy54В храме Пещера тигра в провинции Краби в Таиланде
В храме Пещера тигра в провинции Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Pixabay / frenchy54
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Жители Таиланда организовали центры помощи и горячие линии для российских туристов, которые не могут выехать из страны из-за отсутствия прямых рейсов, рассказал РИА Новости генеральный менеджер тайской принимающей компании "Илвес тур" Виктор Кривенцов.
По официальным данным властей, в стране сейчас находится около семи тысяч соотечественников. "Чтобы помочь туристам из России, местные жители создали свои центры помощи и горячие линии", – рассказал собеседник.
Говоря о возвращении отдыхающих домой, Кривенцов отметил, что все российские авиакомпании решают проблему вылета туристов по-разному.
"В отличие от ситуации с ковидом два года назад, когда государство организованно вывозило всех, у кого были билеты, независимо от перевозчика, сейчас каждая авиакомпания "за себя", – уточнил он.
"У "Аэрофлота" есть рейсы с Пхукета и из Бангкока. Компания вывозит своих пассажиров с помощью перевозчика iFly. "Уральские авиалинии", которые также летали в Таиланд, пока только собирают данные. Информации о вывозе их пассажиров нет. Как и от S7, которая также раньше активно летала в Таиланд", – отметил Кривенцов.
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Тем, кто не может долго ждать, предлагается отправиться на регулярных рейсах с пересадкой. Однако билет в один конец стоит от 53 тысяч рублей и варьируется в зависимости от курса валют.
Второй проблемой, с которой столкнулись россияне в Таиланде, стало окончание срока безвизового пребывания, он составляет 30 дней. Но, по словам собеседника агентства, эту проблему россиянам местные власти решить помогают.
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"Посольство в Таиланде и консульства на Пхукете и Самуи выдают туристам справки о невозможности вылета домой по истечении разрешенного срока пребывания в стране. Зачастую продлевают на 30 суток, и в обычно бесплатно", – уточнил Кривенцов. Но вот в случае окончания срока полиса медицинского страхования власти Таиланда уже помочь не могут.
Говоря о снятии наличных средств с карт российских банков, попавших под санкции Запада, Кривенцов сообщил, что проблему решают переводом от родственников через туркомпании в России.
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