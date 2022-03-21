https://ria.ru/20220321/tailand-1779203070.html

В Таиланде местные жители помогают российским туристам с жильем и едой

В Таиланде местные жители помогают российским туристам с жильем и едой - РИА Новости, 21.03.2022

В Таиланде местные жители помогают российским туристам с жильем и едой

Жители Таиланда организовали центры помощи и горячие линии для российских туристов, которые не могут выехать из страны из-за отсутствия прямых рейсов, рассказал РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:38

2022-03-21T10:38

2022-03-21T10:38

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новости - туризм

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Жители Таиланда организовали центры помощи и горячие линии для российских туристов, которые не могут выехать из страны из-за отсутствия прямых рейсов, рассказал РИА Новости генеральный менеджер тайской принимающей компании "Илвес тур" Виктор Кривенцов.По официальным данным властей, в стране сейчас находится около семи тысяч соотечественников. "Чтобы помочь туристам из России, местные жители создали свои центры помощи и горячие линии", – рассказал собеседник.Говоря о возвращении отдыхающих домой, Кривенцов отметил, что все российские авиакомпании решают проблему вылета туристов по-разному. "У "Аэрофлота" есть рейсы с Пхукета и из Бангкока. Компания вывозит своих пассажиров с помощью перевозчика iFly. "Уральские авиалинии", которые также летали в Таиланд, пока только собирают данные. Информации о вывозе их пассажиров нет. Как и от S7, которая также раньше активно летала в Таиланд", – отметил Кривенцов.Тем, кто не может долго ждать, предлагается отправиться на регулярных рейсах с пересадкой. Однако билет в один конец стоит от 53 тысяч рублей и варьируется в зависимости от курса валют. Второй проблемой, с которой столкнулись россияне в Таиланде, стало окончание срока безвизового пребывания, он составляет 30 дней. Но, по словам собеседника агентства, эту проблему россиянам местные власти решить помогают."Посольство в Таиланде и консульства на Пхукете и Самуи выдают туристам справки о невозможности вылета домой по истечении разрешенного срока пребывания в стране. Зачастую продлевают на 30 суток, и в обычно бесплатно", – уточнил Кривенцов. Но вот в случае окончания срока полиса медицинского страхования власти Таиланда уже помочь не могут. Говоря о снятии наличных средств с карт российских банков, попавших под санкции Запада, Кривенцов сообщил, что проблему решают переводом от родственников через туркомпании в России.

https://ria.ru/20220317/avia-1778609574.html

https://ria.ru/20220320/reys-1779121747.html

https://ria.ru/20220315/tailand-1778142751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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