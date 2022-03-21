https://ria.ru/20220321/sumy-1779221693.html

Минобороны обвинило украинских националистов в провокации в Сумах

Минобороны обвинило украинских националистов в провокации в Сумах - РИА Новости, 21.03.2022

Минобороны обвинило украинских националистов в провокации в Сумах

Утечка аммиака на заводе "Сумыхимпром" Сумах стала результатом провокации украинских националистов, заявил на брифинге официальный представитель министерства... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:51

2022-03-21T10:51

2022-03-21T11:37

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сумы

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Утечка аммиака на заводе "Сумыхимпром" Сумах стала результатом провокации украинских националистов, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России", - сказал Конашенков."По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались "не в сторону города", - добавил он.Конашенков напомнил, что еще 19 марта Минобороны РФ официально предупредило о минировании этого предприятия украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинений России в якобы применении химического оружия."Хочу в очередной раз подчеркнуть - Вооруженные силы Российской Федерации не планировали и не наносят никаких ударов по украинскими объектам хранения или выработки ядовитых веществ. Координаты всех подобных объектов и данные о хранящихся там ядовитых веществах на территории Украины получены нами при захвате боевой документации 4-й бригады украинской национальной гвардии", - добавил он."За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html

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Утренний брифинг Минобороны: о новых взятых рубежах и ударам по командному пункту под Киевом РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины", - сказал генерал. 2022-03-21T10:51 true PT3M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, сумы, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)