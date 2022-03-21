https://ria.ru/20220321/sud-1779295977.html
Суд в Москве отказал Meta в лингвистической экспертизе
Суд в Москве отказал Meta в лингвистической экспертизе - РИА Новости, 21.03.2022
Суд в Москве отказал Meta в лингвистической экспертизе
Тверской суд Москвы отказался назначать лингвистическую экспертизу и проверять все спорные записи в Facebook и Instagram на экстремизм по иску против Meta... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:07
2022-03-21T16:07
2022-03-21T16:27
москва
facebook
ник клегг
meta (метавселенная)
россия
instagram
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы отказался назначать лингвистическую экспертизу и проверять все спорные записи в Facebook и Instagram на экстремизм по иску против Meta Platforms, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении ходатайства о назначении лингвистической экспертизы отказать", — огласила решение судья Ольга Солопова.На ее проведении настаивали представители Meta. Прокуратура и ФСБ выступили против с аргументом, что символика "Правого сектора"* и нацистской Германии запрещена и не нуждается в дополнительной экспертизе.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения".После этого Генпрокуратура поставила вопрос о признании коммерческой компании Meta экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram, который как и Facebook, принадлежит Meta. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220321/blokirovka-1779263435.html
https://ria.ru/20220321/meta-1779246109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, facebook, ник клегг, meta (метавселенная), россия, instagram
16:07 21.03.2022 (обновлено: 16:27 21.03.2022)
Суд в Москве отказал Meta в лингвистической экспертизе
Суд в Москве отказался проверять все спорные записи Facebook и Instagram на экстремизм
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы отказался назначать лингвистическую экспертизу и проверять все спорные записи в Facebook и Instagram на экстремизм по иску против Meta Platforms, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении ходатайства о назначении лингвистической экспертизы отказать", — огласила решение судья Ольга Солопова.
На ее проведении настаивали представители Meta
. Прокуратура и ФСБ выступили против с аргументом, что символика "Правого сектора"* и нацистской Германии запрещена и не нуждается в дополнительной экспертизе.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения".
После этого Генпрокуратура поставила вопрос о признании коммерческой компании Meta экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta Ник Клегг
позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор
по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram, который как и Facebook, принадлежит Meta. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.
А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
* Запрещенная в России экстремистская организация