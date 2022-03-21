https://ria.ru/20220321/sud-1779295977.html

Суд в Москве отказал Meta в лингвистической экспертизе

Суд в Москве отказал Meta в лингвистической экспертизе - РИА Новости, 21.03.2022

Суд в Москве отказал Meta в лингвистической экспертизе

Тверской суд Москвы отказался назначать лингвистическую экспертизу и проверять все спорные записи в Facebook и Instagram на экстремизм по иску против Meta... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:07

2022-03-21T16:07

2022-03-21T16:27

москва

facebook

ник клегг

meta (метавселенная)

россия

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e10579009fa743076d55ec1f57eec409.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы отказался назначать лингвистическую экспертизу и проверять все спорные записи в Facebook и Instagram на экстремизм по иску против Meta Platforms, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении ходатайства о назначении лингвистической экспертизы отказать", — огласила решение судья Ольга Солопова.На ее проведении настаивали представители Meta. Прокуратура и ФСБ выступили против с аргументом, что символика "Правого сектора"* и нацистской Германии запрещена и не нуждается в дополнительной экспертизе.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения".После этого Генпрокуратура поставила вопрос о признании коммерческой компании Meta экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram, который как и Facebook, принадлежит Meta. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220321/blokirovka-1779263435.html

https://ria.ru/20220321/meta-1779246109.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, facebook, ник клегг, meta (метавселенная), россия, instagram