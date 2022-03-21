https://ria.ru/20220321/stolyar-1779271668.html

Нижегородский столяр выжил после падения с 11-го этажа

Нижегородский столяр выжил после падения с 11-го этажа - РИА Новости, 21.03.2022

Нижегородский столяр выжил после падения с 11-го этажа

Столяр ремонтно-эксплуатационного участка Горьковской железной дороги остался в живых, упав с высоты 11-го этажа, проводится расследование, сообщила... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:29

2022-03-21T14:29

2022-03-21T14:29

нижний новгород

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Столяр ремонтно-эксплуатационного участка Горьковской железной дороги остался в живых, упав с высоты 11-го этажа, проводится расследование, сообщила государственная инспекция труда в Нижегородской области.Днем 17 марта во время установки москитной сетки на окно в кабинете здания управления Горьковской железной дороги столяр упал с 11-го этажа в лестничный проем пожарной лестницы. При падении работник зацепился ногой за металлическую конструкцию лестницы и повис на уровне девятого этажа. Пострадавший был доставлен в больницу. В результате происшествия работник получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей, позвоночника, ребер."Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что монтаж москитной сетки производился с внешней стороны здания, так как на окне была установлена защитная решетка. Для установки москитной сетки требовалось провести демонтаж защитной решетки на окне. Столяр выполнял работы с площадки пожарной лестницы. После снятия решетки он сделал пару шагов назад, оступился и упал", - говорится в сообщении.По результатам проводимого госинспекцией труда расследования будут установлены причины несчастного случая, виновные будут привлечены к административной ответственности, добавили в инспекции.

https://ria.ru/20220321/kislota-1779252317.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижний новгород, происшествия