https://ria.ru/20220321/stolyar-1779271668.html
Нижегородский столяр выжил после падения с 11-го этажа
Нижегородский столяр выжил после падения с 11-го этажа - РИА Новости, 21.03.2022
Нижегородский столяр выжил после падения с 11-го этажа
Столяр ремонтно-эксплуатационного участка Горьковской железной дороги остался в живых, упав с высоты 11-го этажа, проводится расследование, сообщила... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:29
2022-03-21T14:29
2022-03-21T14:29
нижний новгород
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Столяр ремонтно-эксплуатационного участка Горьковской железной дороги остался в живых, упав с высоты 11-го этажа, проводится расследование, сообщила государственная инспекция труда в Нижегородской области.Днем 17 марта во время установки москитной сетки на окно в кабинете здания управления Горьковской железной дороги столяр упал с 11-го этажа в лестничный проем пожарной лестницы. При падении работник зацепился ногой за металлическую конструкцию лестницы и повис на уровне девятого этажа. Пострадавший был доставлен в больницу. В результате происшествия работник получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей, позвоночника, ребер."Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что монтаж москитной сетки производился с внешней стороны здания, так как на окне была установлена защитная решетка. Для установки москитной сетки требовалось провести демонтаж защитной решетки на окне. Столяр выполнял работы с площадки пожарной лестницы. После снятия решетки он сделал пару шагов назад, оступился и упал", - говорится в сообщении.По результатам проводимого госинспекцией труда расследования будут установлены причины несчастного случая, виновные будут привлечены к административной ответственности, добавили в инспекции.
https://ria.ru/20220321/kislota-1779252317.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, происшествия
Нижегородский столяр выжил после падения с 11-го этажа
Нижегородский столяр выжил после падения с 11-го этажа, где устанавливал москитную сетку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Столяр ремонтно-эксплуатационного участка Горьковской железной дороги остался в живых, упав с высоты 11-го этажа, проводится расследование, сообщила государственная инспекция труда в Нижегородской области.
Днем 17 марта во время установки москитной сетки на окно в кабинете здания управления Горьковской железной дороги столяр упал с 11-го этажа в лестничный проем пожарной лестницы. При падении работник зацепился ногой за металлическую конструкцию лестницы и повис на уровне девятого этажа. Пострадавший был доставлен в больницу. В результате происшествия работник получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей, позвоночника, ребер.
"Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что монтаж москитной сетки производился с внешней стороны здания, так как на окне была установлена защитная решетка. Для установки москитной сетки требовалось провести демонтаж защитной решетки на окне. Столяр выполнял работы с площадки пожарной лестницы. После снятия решетки он сделал пару шагов назад, оступился и упал", - говорится в сообщении.
По результатам проводимого госинспекцией труда расследования будут установлены причины несчастного случая, виновные будут привлечены к административной ответственности, добавили в инспекции.