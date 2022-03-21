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Иммунолог спрогнозировал вспышку "стелс-омикрона" в России - РИА Новости, 21.03.2022
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Иммунолог спрогнозировал вспышку "стелс-омикрона" в России
Иммунолог спрогнозировал вспышку "стелс-омикрона" в России - РИА Новости, 21.03.2022
Иммунолог спрогнозировал вспышку "стелс-омикрона" в России
В ближайший месяц Россия может столкнуться со всплеском варианта коронавируса BA.2, известного как "стелс-омикрон", заявил "Известиям" иммунолог Николай... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:49
2022-03-21T17:49
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В ближайший месяц Россия может столкнуться со всплеском варианта коронавируса BA.2, известного как "стелс-омикрон", заявил "Известиям" иммунолог Николай Крючков.По словам медика, баланс между высоким уровнем заразности этой разновидности SARS-CoV-2 и уровнем противоэпидемических мер остается достаточно хрупким, что может привести к вспышке "стелс-омикрона"."К концу весны — началу лета настанет более безопасное время. И на фоне этих факторов идут полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета. На мой взгляд, весьма вероятно, что ближайший месяц, числа до 20 апреля, может произойти всплеск линии BA.2. Он вряд ли будет таким же, как "омикрон", но весьма заметным", — объяснил Крючков.Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом. Поначалу доминирующей линией "омикрона" в разных странах была BA.1, но затем появился BA.2, получивший название "стелс" из-за способности еще быстрее распространяться в популяции. В Москве он уже превалирует по количеству случаев над BA.1.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, москва, коронавирус covid-19
17:49 21.03.2022
 
Иммунолог спрогнозировал вспышку "стелс-омикрона" в России

"Известия": иммунолог Крючков предсказал всплеск "стелс-омикрона" в ближайший месяц

© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В ближайший месяц Россия может столкнуться со всплеском варианта коронавируса BA.2, известного как "стелс-омикрон", заявил "Известиям" иммунолог Николай Крючков.
По словам медика, баланс между высоким уровнем заразности этой разновидности SARS-CoV-2 и уровнем противоэпидемических мер остается достаточно хрупким, что может привести к вспышке "стелс-омикрона".
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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"К концу весны — началу лета настанет более безопасное время. И на фоне этих факторов идут полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета. На мой взгляд, весьма вероятно, что ближайший месяц, числа до 20 апреля, может произойти всплеск линии BA.2. Он вряд ли будет таким же, как "омикрон", но весьма заметным", — объяснил Крючков.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом. Поначалу доминирующей линией "омикрона" в разных странах была BA.1, но затем появился BA.2, получивший название "стелс" из-за способности еще быстрее распространяться в популяции. В Москве он уже превалирует по количеству случаев над BA.1.
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