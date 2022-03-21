Иммунолог спрогнозировал вспышку "стелс-омикрона" в России
"Известия": иммунолог Крючков предсказал всплеск "стелс-омикрона" в ближайший месяц
© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В ближайший месяц Россия может столкнуться со всплеском варианта коронавируса BA.2, известного как "стелс-омикрон", заявил "Известиям" иммунолог Николай Крючков.
По словам медика, баланс между высоким уровнем заразности этой разновидности SARS-CoV-2 и уровнем противоэпидемических мер остается достаточно хрупким, что может привести к вспышке "стелс-омикрона".
"К концу весны — началу лета настанет более безопасное время. И на фоне этих факторов идут полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета. На мой взгляд, весьма вероятно, что ближайший месяц, числа до 20 апреля, может произойти всплеск линии BA.2. Он вряд ли будет таким же, как "омикрон", но весьма заметным", — объяснил Крючков.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом. Поначалу доминирующей линией "омикрона" в разных странах была BA.1, но затем появился BA.2, получивший название "стелс" из-за способности еще быстрее распространяться в популяции. В Москве он уже превалирует по количеству случаев над BA.1.