https://ria.ru/20220321/stelsomikron-1779319782.html

Иммунолог спрогнозировал вспышку "стелс-омикрона" в России

Иммунолог спрогнозировал вспышку "стелс-омикрона" в России - РИА Новости, 21.03.2022

Иммунолог спрогнозировал вспышку "стелс-омикрона" в России

В ближайший месяц Россия может столкнуться со всплеском варианта коронавируса BA.2, известного как "стелс-омикрон", заявил "Известиям" иммунолог Николай... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:49

2022-03-21T17:49

2022-03-21T17:49

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

москва

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778614591_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccfadfea40c67eaab459f03a34000f0e.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В ближайший месяц Россия может столкнуться со всплеском варианта коронавируса BA.2, известного как "стелс-омикрон", заявил "Известиям" иммунолог Николай Крючков.По словам медика, баланс между высоким уровнем заразности этой разновидности SARS-CoV-2 и уровнем противоэпидемических мер остается достаточно хрупким, что может привести к вспышке "стелс-омикрона"."К концу весны — началу лета настанет более безопасное время. И на фоне этих факторов идут полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета. На мой взгляд, весьма вероятно, что ближайший месяц, числа до 20 апреля, может произойти всплеск линии BA.2. Он вряд ли будет таким же, как "омикрон", но весьма заметным", — объяснил Крючков.Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом. Поначалу доминирующей линией "омикрона" в разных странах была BA.1, но затем появился BA.2, получивший название "стелс" из-за способности еще быстрее распространяться в популяции. В Москве он уже превалирует по количеству случаев над BA.1.

https://ria.ru/20220321/pandemiya-1779192856.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/nazalnaya-vaktsina-1778973567.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, москва, коронавирус covid-19