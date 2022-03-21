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Слова Байдена о Путине ставят отношения на грань разрыва, заявили в МИД - РИА Новости, 21.03.2022
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Слова Байдена о Путине ставят отношения на грань разрыва, заявили в МИД
Слова Байдена о Путине ставят отношения на грань разрыва, заявили в МИД - РИА Новости, 21.03.2022
Слова Байдена о Путине ставят отношения на грань разрыва, заявили в МИД
Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина подталкивают российско-американские отношения к разрыву, заявили в Министерстве... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:10
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россия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина подталкивают российско-американские отношения к разрыву, заявили в Министерстве иностранных дел.На прошлой неделе Байден сказал, что считает Путина "военным преступником", "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом". Сегодня по этому поводу в МИД вызвали посла США в России Джона Салливана и вручили ему ноту протеста."Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва", — подчеркнули в ведомстве.Салливана предупредили, что враждебные действия против России получат "решительный и твердый отпор".Кроме того, перед послом остро поставили вопрос "обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования".Комментируя РИА Новости слова Байдена, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.Он объяснил такие высказывания хозяина Белого дома его раздражительностью, утомляемостью и забывчивостью. Песков подчеркнул, что это уже не первое личное оскорбление американского лидера в адрес Путина. При этом пресс-секретарь отметил, что в Кремле не будут давать резких оценок поведению Байдена, чтобы не вызывать еще большую агрессию.
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/bayden-1778881346.html
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17:10 21.03.2022 (обновлено: 18:01 21.03.2022)
 
Слова Байдена о Путине ставят отношения на грань разрыва, заявили в МИД

МИД заявил, что слова Байдена о Путине ставят отношения России и США на грань разрыва

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина подталкивают российско-американские отношения к разрыву, заявили в Министерстве иностранных дел.
На прошлой неделе Байден сказал, что считает Путина "военным преступником", "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом". Сегодня по этому поводу в МИД вызвали посла США в России Джона Салливана и вручили ему ноту протеста.
"Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва", — подчеркнули в ведомстве.
Салливана предупредили, что враждебные действия против России получат "решительный и твердый отпор".
Кроме того, перед послом остро поставили вопрос "обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования".
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 16:16Авторы
И такая дребедень каждый день. Байден взял за правило обзывать Путина
Комментируя РИА Новости слова Байдена, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.
Он объяснил такие высказывания хозяина Белого дома его раздражительностью, утомляемостью и забывчивостью. Песков подчеркнул, что это уже не первое личное оскорбление американского лидера в адрес Путина. При этом пресс-секретарь отметил, что в Кремле не будут давать резких оценок поведению Байдена, чтобы не вызывать еще большую агрессию.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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