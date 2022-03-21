https://ria.ru/20220321/ssha-1779311853.html

Слова Байдена о Путине ставят отношения на грань разрыва, заявили в МИД

Слова Байдена о Путине ставят отношения на грань разрыва, заявили в МИД - РИА Новости, 21.03.2022

Слова Байдена о Путине ставят отношения на грань разрыва, заявили в МИД

Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина подталкивают российско-американские отношения к разрыву, заявили в Министерстве... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:10

2022-03-21T17:10

2022-03-21T18:01

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина подталкивают российско-американские отношения к разрыву, заявили в Министерстве иностранных дел.На прошлой неделе Байден сказал, что считает Путина "военным преступником", "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом". Сегодня по этому поводу в МИД вызвали посла США в России Джона Салливана и вручили ему ноту протеста."Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва", — подчеркнули в ведомстве.Салливана предупредили, что враждебные действия против России получат "решительный и твердый отпор".Кроме того, перед послом остро поставили вопрос "обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования".Комментируя РИА Новости слова Байдена, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.Он объяснил такие высказывания хозяина Белого дома его раздражительностью, утомляемостью и забывчивостью. Песков подчеркнул, что это уже не первое личное оскорбление американского лидера в адрес Путина. При этом пресс-секретарь отметил, что в Кремле не будут давать резких оценок поведению Байдена, чтобы не вызывать еще большую агрессию.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/bayden-1778881346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия