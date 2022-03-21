https://ria.ru/20220321/ssha-1779311173.html
Посла США вызвали в МИД из-за высказываний Байдена о Путине
Посла США вызвали в МИД из-за высказываний Байдена о Путине - РИА Новости, 21.03.2022
Посла США вызвали в МИД из-за высказываний Байдена о Путине
МИД РФ вызвал в посла США в РФ Джона Салливана и вручил ему ноту протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:09
2022-03-21T17:09
2022-03-21T17:40
сша
россия
в мире
джон салливан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. МИД РФ вызвал в посла США в РФ Джона Салливана и вручил ему ноту протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина, говорится в сообщении МИД РФ."21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации Послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес Президента России", - указывается в документе. Ранее Байден заявил, что считает президента РФ Владимира Путина "военным преступником".В МИД указали, что "подобные заявления американского Президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор"."При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед Послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20220321/impichment-1779282628.html
https://ria.ru/20220320/resheniya-1779143763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, в мире, джон салливан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, джо байден
17:09 21.03.2022 (обновлено: 17:40 21.03.2022)
Посла США вызвали в МИД из-за высказываний Байдена о Путине
МИД России вручил ноту протеста послу США Салливану из-за слов Байдена в адрес Путина
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. МИД РФ вызвал в посла США в РФ Джона Салливана и вручил ему ноту протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина, говорится в сообщении МИД РФ.
"21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации
Послу США Джону Салливану
был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена
в адрес Президента России", - указывается в документе. Ранее Байден заявил, что считает президента РФ Владимира Путина
"военным преступником".
В МИД указали, что "подобные заявления американского Президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор".
"При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед Послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования", - заключили в министерстве.