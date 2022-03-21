https://ria.ru/20220321/ssha-1779311173.html

Посла США вызвали в МИД из-за высказываний Байдена о Путине

Посла США вызвали в МИД из-за высказываний Байдена о Путине - РИА Новости, 21.03.2022

Посла США вызвали в МИД из-за высказываний Байдена о Путине

МИД РФ вызвал в посла США в РФ Джона Салливана и вручил ему ноту протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:09

2022-03-21T17:09

2022-03-21T17:40

сша

россия

в мире

джон салливан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. МИД РФ вызвал в посла США в РФ Джона Салливана и вручил ему ноту протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина, говорится в сообщении МИД РФ."21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации Послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес Президента России", - указывается в документе. Ранее Байден заявил, что считает президента РФ Владимира Путина "военным преступником".В МИД указали, что "подобные заявления американского Президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор"."При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед Послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20220321/impichment-1779282628.html

https://ria.ru/20220320/resheniya-1779143763.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сша, россия, в мире, джон салливан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, джо байден