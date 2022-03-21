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Hetero Biopharma получила разрешение на производство "Спутника Лайт" - РИА Новости, 21.03.2022
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Hetero Biopharma получила разрешение на производство "Спутника Лайт"
Hetero Biopharma получила разрешение на производство "Спутника Лайт" - РИА Новости, 21.03.2022
Hetero Biopharma получила разрешение на производство "Спутника Лайт"
Индийская фармацевтическая компания Hetero Biopharma стала первой компанией в Индии, получившей разрешение на производство и продажу однокомпонентной вакцины... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:43
2022-03-21T16:43
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мар – РИА Новости. Индийская фармацевтическая компания Hetero Biopharma стала первой компанией в Индии, получившей разрешение на производство и продажу однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщила компания."Hetero, всемирно известная фармацевтическая организация, объявила сегодня, что ее подразделение биологических препаратов "Hetero Biopharma" получило одобрение Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств на производство для продажи (вакцины) "Спутник Лайт" с ограниченным использованием в чрезвычайных ситуациях в Индии", - говорится в сообщении.Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V". Однокомпонентная схема применения "Спутника Лайт" имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, а также возможность повышения эффективности и продолжительности действия других вакцин при применении как бустирующей инъекции. В феврале 2022 года Генеральный контролер по лекарственным средствам Индии выдал разрешение на экстренное использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в Индии.Как отмечал Российский фонд прямых инвестиций, клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и универсального бустера. Одобрение "Спутника Лайт" позволит расширить национальный портфель вакцин Индии, в состав которого в апреле 2021 года был включен "Спутник V". Индия является ведущим производственным хабом для производства вакцины "Спутник V".Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными негативными явлениями после вакцинации, как миокардиты или перикардиты. Высокая безопасность и эффективность "Спутника Лайт" и "Спутника V" подтверждена более чем 30 исследованиями и данными о вакцинации более чем из 60 стран.
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индия, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус в россии, коронавирусы, коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v"
16:43 21.03.2022
 
Hetero Biopharma получила разрешение на производство "Спутника Лайт"

Индийская компания Hetero Biopharma получила разрешение на производство "Спутника Лайт"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Ампула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мар – РИА Новости. Индийская фармацевтическая компания Hetero Biopharma стала первой компанией в Индии, получившей разрешение на производство и продажу однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщила компания.
"Hetero, всемирно известная фармацевтическая организация, объявила сегодня, что ее подразделение биологических препаратов "Hetero Biopharma" получило одобрение Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств на производство для продажи (вакцины) "Спутник Лайт" с ограниченным использованием в чрезвычайных ситуациях в Индии", - говорится в сообщении.
Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V". Однокомпонентная схема применения "Спутника Лайт" имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, а также возможность повышения эффективности и продолжительности действия других вакцин при применении как бустирующей инъекции. В феврале 2022 года Генеральный контролер по лекарственным средствам Индии выдал разрешение на экстренное использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в Индии.
Как отмечал Российский фонд прямых инвестиций, клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и универсального бустера. Одобрение "Спутника Лайт" позволит расширить национальный портфель вакцин Индии, в состав которого в апреле 2021 года был включен "Спутник V". Индия является ведущим производственным хабом для производства вакцины "Спутник V".
Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными негативными явлениями после вакцинации, как миокардиты или перикардиты. Высокая безопасность и эффективность "Спутника Лайт" и "Спутника V" подтверждена более чем 30 исследованиями и данными о вакцинации более чем из 60 стран.
 
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