https://ria.ru/20220321/spetsoperatsiya-1779358180.html

День 26-й: продвижение ВС России и удар по Центру подготовки наемников

День 26-й: продвижение ВС России и удар по Центру подготовки наемников - РИА Новости, 21.03.2022

День 26-й: продвижение ВС России и удар по Центру подготовки наемников

На 26-й день специальной операции России на Украине Министерство обороны РФ сообщило об ударе по Центру подготовки иностранных наемников и украинских... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T23:09

2022-03-21T23:09

2022-03-21T23:11

обострение ситуации в днр и лнр

игорь конашенков

россия

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На 26-й день специальной операции России на Украине Министерство обороны РФ сообщило об ударе по Центру подготовки иностранных наемников и украинских нацформирований в Ровенской области и уничтожении разрозненных групп нацбатальона "Донбасс".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ход спецоперацииМинобороны России сообщило, что в ночь на понедельник высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования был нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских нацформирований в Ровенской области Украины, уничтожены более 80 наемников и нацистов.Российские подразделения за ночь продвинулись на 4 километра и взяли под контроль село Сладкое, расположенное между райцентрами Марьинка и Волноваха.Кроме того, российские военные в Николаевке в пригороде Киева взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины, сдался в плен 61 украинский военный, из них больше половины - старшие офицеры, сообщило Минобороны РФ.Также российская сторона прокомментировала заявления советника Владимира Зеленского - Михаила Подоляка о "реальных потерях" российской армии в ходе спецоперации, назвав его информацию "пропагандистским враньем".Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что ВС РФ помимо запущенных в воскресенье гиперзвуковых авиационных ракет "Кинжал" применяют и другие новейшие средства поражения: "Все эти системы вооружения, как и другое оружие, если господин Подоляк не знает, и называется современной российской армией и военно-морским флотом".Также в понедельник стало известно, что Россия и Украина провели первый обмен пленными. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 9 россиян обменяли на пленных, среди которых был и мэр Мелитополя.Поиск компромиссовПресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в понедельник заявил, что президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому пока нечего фиксировать, на российско-украинских переговорах еще нет договоренностей.При этом Песков отметил, что российская делегация демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно на переговорах с украинской стороной, добавив, что сейчас их динамика не отвечает требованиям ситуации.Также в понедельник издание "Общественное" процитировало Зеленского, который заявил, что хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум.Кроме того, Зеленский выступил с обращением к жителям Германии, в ходе которого призвал их отказаться от российских энергоресурсов, закрыть порты и не поставлять товары в РФ.Однако ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна пока не обеспечена газом в достаточной степени для того, чтобы отказаться от российских поставок к следующей зиме. Германия намерена диверсифицировать источники поставок энергоресурсов на фоне ситуации на Украине, чтобы избавиться от так называемой энергетической зависимости от России, заявили ранее в правительстве ФРГ. Россия продолжает поставки угля, нефти и газа в ФРГ в настоящий момент.

https://ria.ru/20220321/porty-1779242496.html

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Наталья Макарова

игорь конашенков, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)