16:17 21.03.2022 (обновлено: 16:30 21.03.2022)
OneWeb заключила со SpaceX соглашение о запуске спутников
Британская компания OneWeb заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX
© AP Photo / John RaouxПуск ракеты Falcon 9 SpaceX на мысе Канаверал
© AP Photo / John Raoux
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX на мысе Канаверал
ЛОНДОН, 21 мар - РИА Новости. Британская компания OneWeb заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX, первый запуск ожидается в конце года, говорится в сообщении OneWeb.
"OneWeb объявила сегодня, что компания и SpaceX заключили соглашение, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников. Первый запуск с SpaceX ожидается в 2022 году и дополнит общую орбитальную группировку OneWeb, которая в настоящее время насчитывает 428 спутников, или 66% парка. Сеть OneWeb обеспечит высокоскоростное глобальное подключение с низкой задержкой", - отмечается в сообщении.
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Условия соглашения со SpaceX компания не раскрывает, ссылаясь на конфиденциальность.
Ранее Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях. Гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил, что OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ракеты.