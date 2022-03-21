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OneWeb заключила со SpaceX соглашение о запуске спутников - РИА Новости, 21.03.2022
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OneWeb заключила со SpaceX соглашение о запуске спутников
OneWeb заключила со SpaceX соглашение о запуске спутников - РИА Новости, 21.03.2022
OneWeb заключила со SpaceX соглашение о запуске спутников
Британская компания OneWeb заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX, первый запуск ожидается в конце года, говорится в сообщении OneWeb. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:17
2022-03-21T16:30
spacex
oneweb
роскосмос
россия
в мире
дмитрий рогозин
сша
илон маск
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ЛОНДОН, 21 мар - РИА Новости. Британская компания OneWeb заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX, первый запуск ожидается в конце года, говорится в сообщении OneWeb."OneWeb объявила сегодня, что компания и SpaceX заключили соглашение, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников. Первый запуск с SpaceX ожидается в 2022 году и дополнит общую орбитальную группировку OneWeb, которая в настоящее время насчитывает 428 спутников, или 66% парка. Сеть OneWeb обеспечит высокоскоростное глобальное подключение с низкой задержкой", - отмечается в сообщении.Условия соглашения со SpaceX компания не раскрывает, ссылаясь на конфиденциальность.Ранее Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях. Гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил, что OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ракеты.
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spacex, oneweb, роскосмос, россия, в мире, дмитрий рогозин, сша, илон маск, великобритания, космос, космос - риа наука
16:17 21.03.2022 (обновлено: 16:30 21.03.2022)
 
OneWeb заключила со SpaceX соглашение о запуске спутников

Британская компания OneWeb заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX

© AP Photo / John RaouxПуск ракеты Falcon 9 SpaceX на мысе Канаверал
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX на мысе Канаверал - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / John Raoux
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX на мысе Канаверал
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ЛОНДОН, 21 мар - РИА Новости. Британская компания OneWeb заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX, первый запуск ожидается в конце года, говорится в сообщении OneWeb.
"OneWeb объявила сегодня, что компания и SpaceX заключили соглашение, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников. Первый запуск с SpaceX ожидается в 2022 году и дополнит общую орбитальную группировку OneWeb, которая в настоящее время насчитывает 428 спутников, или 66% парка. Сеть OneWeb обеспечит высокоскоростное глобальное подключение с низкой задержкой", - отмечается в сообщении.
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Условия соглашения со SpaceX компания не раскрывает, ссылаясь на конфиденциальность.
Ранее Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях. Гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил, что OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ракеты.
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