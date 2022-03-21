https://ria.ru/20220321/spacex-1779298579.html

OneWeb заключила со SpaceX соглашение о запуске спутников

OneWeb заключила со SpaceX соглашение о запуске спутников - РИА Новости, 21.03.2022

OneWeb заключила со SpaceX соглашение о запуске спутников

Британская компания OneWeb заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX, первый запуск ожидается в конце года, говорится в сообщении OneWeb. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:17

2022-03-21T16:17

2022-03-21T16:30

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ЛОНДОН, 21 мар - РИА Новости. Британская компания OneWeb заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX, первый запуск ожидается в конце года, говорится в сообщении OneWeb."OneWeb объявила сегодня, что компания и SpaceX заключили соглашение, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников. Первый запуск с SpaceX ожидается в 2022 году и дополнит общую орбитальную группировку OneWeb, которая в настоящее время насчитывает 428 спутников, или 66% парка. Сеть OneWeb обеспечит высокоскоростное глобальное подключение с низкой задержкой", - отмечается в сообщении.Условия соглашения со SpaceX компания не раскрывает, ссылаясь на конфиденциальность.Ранее Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях. Гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил, что OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ракеты.

https://ria.ru/20220319/sputnik-1778978243.html

https://ria.ru/20220321/mask-1779260091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

spacex, oneweb, роскосмос, россия, в мире, дмитрий рогозин, сша, илон маск, великобритания, космос, космос - риа наука