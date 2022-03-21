https://ria.ru/20220321/sotsset-1779247625.html
Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram
Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram - РИА Новости, 21.03.2022
Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram
В случае запрета Meta в России пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок, разъяснил представитель Генпрокуратуры в Тверском... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:39
2022-03-21T12:39
2022-03-21T12:58
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instagram
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В случае запрета Meta в России пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок, разъяснил представитель Генпрокуратуры в Тверском суде Москвы."Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются продуктами Meta", - сказал прокурор.По его словам, после запрета, действительно, есть возможность технически обойти блокировку, и "есть много граждан, у которых уже есть аккаунты в этих соцсетях".Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
https://ria.ru/20220318/facebook-1778769430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, facebook, instagram
12:39 21.03.2022 (обновлено: 12:58 21.03.2022)
Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram
Россиян не будут привлекать к ответственности за использование Facebook и Instagram
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В случае запрета Meta в России пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок, разъяснил представитель Генпрокуратуры в Тверском суде Москвы.
"Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются продуктами Meta", - сказал прокурор.
По его словам, после запрета, действительно, есть возможность технически обойти блокировку, и "есть много граждан, у которых уже есть аккаунты в этих соцсетях".
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".
После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta Ник Клегг
позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.
А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.