https://ria.ru/20220321/sotsset-1779247625.html

Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram

Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram - РИА Новости, 21.03.2022

Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram

В случае запрета Meta в России пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок, разъяснил представитель Генпрокуратуры в Тверском... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:39

2022-03-21T12:39

2022-03-21T12:58

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В случае запрета Meta в России пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок, разъяснил представитель Генпрокуратуры в Тверском суде Москвы."Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются продуктами Meta", - сказал прокурор.По его словам, после запрета, действительно, есть возможность технически обойти блокировку, и "есть много граждан, у которых уже есть аккаунты в этих соцсетях".Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.

https://ria.ru/20220318/facebook-1778769430.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, технологии, facebook, instagram