15:31 21.03.2022 (обновлено: 16:21 21.03.2022)
В Сочи забронировали порядка 80 процентов санаториев на летний сезон
На летний сезон в Сочи забронировали порядка 80 процентов санаториев
Отдых в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 21 мар – РИА Новости. Повышенный спрос наблюдается у туристов на летний отдых в Сочи, уже забронировано порядка 80% здравниц, отели забронированы в среднем на 45%, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее заместитель мэра Сочи Инна Петухова информировала о том, что в 2022 году курорт примет около семи миллионов туристов.
"Мы видим повышенный спрос на летний период на санаторно-курортное лечение, номерной фонд многих здравниц уже сейчас забронирован на летний сезон порядка 80%", - говорится в релизе.
При этом, как отмечает пресс-служба городской мэрии, особой популярностью пользуются сочинские отели категории 4 и 5 звезд.
"Мы проводим анализ бронирований номерного фонда города Сочи, в том числе и на летний период 2022 года. В настоящее отели и санатории города на летний период забронированы в среднем по городу порядка 45%", - говорится в сообщении.
Ранее заместитель мэра Сочи Инна Петухова информировала о том, что в 2022 году курорт примет около семи миллионов туристов.
"Мы видим повышенный спрос на летний период на санаторно-курортное лечение, номерной фонд многих здравниц уже сейчас забронирован на летний сезон порядка 80%", - говорится в релизе.
При этом, как отмечает пресс-служба городской мэрии, особой популярностью пользуются сочинские отели категории 4 и 5 звезд.
"Мы проводим анализ бронирований номерного фонда города Сочи, в том числе и на летний период 2022 года. В настоящее отели и санатории города на летний период забронированы в среднем по городу порядка 45%", - говорится в сообщении.