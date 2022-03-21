https://ria.ru/20220321/sochi-1779286652.html

В Сочи забронировали порядка 80 процентов санаториев на летний сезон

В Сочи забронировали порядка 80 процентов санаториев на летний сезон - РИА Новости, 21.03.2022

В Сочи забронировали порядка 80 процентов санаториев на летний сезон

Повышенный спрос наблюдается у туристов на летний отдых в Сочи, уже забронировано порядка 80% здравниц, отели забронированы в среднем на 45%, сообщает... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:31

2022-03-21T15:31

2022-03-21T16:21

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СОЧИ, 21 мар – РИА Новости. Повышенный спрос наблюдается у туристов на летний отдых в Сочи, уже забронировано порядка 80% здравниц, отели забронированы в среднем на 45%, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее заместитель мэра Сочи Инна Петухова информировала о том, что в 2022 году курорт примет около семи миллионов туристов."Мы видим повышенный спрос на летний период на санаторно-курортное лечение, номерной фонд многих здравниц уже сейчас забронирован на летний сезон порядка 80%", - говорится в релизе.При этом, как отмечает пресс-служба городской мэрии, особой популярностью пользуются сочинские отели категории 4 и 5 звезд."Мы проводим анализ бронирований номерного фонда города Сочи, в том числе и на летний период 2022 года. В настоящее отели и санатории города на летний период забронированы в среднем по городу порядка 45%", - говорится в сообщении.

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Влада Копылова

новости - туризм, сочи, краснодарский край