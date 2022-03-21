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В Сочи забронировали порядка 80 процентов санаториев на летний сезон - РИА Новости, 21.03.2022
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Туризм
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В Сочи забронировали порядка 80 процентов санаториев на летний сезон
В Сочи забронировали порядка 80 процентов санаториев на летний сезон - РИА Новости, 21.03.2022
В Сочи забронировали порядка 80 процентов санаториев на летний сезон
Повышенный спрос наблюдается у туристов на летний отдых в Сочи, уже забронировано порядка 80% здравниц, отели забронированы в среднем на 45%, сообщает... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:31
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туризм
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СОЧИ, 21 мар – РИА Новости. Повышенный спрос наблюдается у туристов на летний отдых в Сочи, уже забронировано порядка 80% здравниц, отели забронированы в среднем на 45%, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее заместитель мэра Сочи Инна Петухова информировала о том, что в 2022 году курорт примет около семи миллионов туристов."Мы видим повышенный спрос на летний период на санаторно-курортное лечение, номерной фонд многих здравниц уже сейчас забронирован на летний сезон порядка 80%", - говорится в релизе.При этом, как отмечает пресс-служба городской мэрии, особой популярностью пользуются сочинские отели категории 4 и 5 звезд."Мы проводим анализ бронирований номерного фонда города Сочи, в том числе и на летний период 2022 года. В настоящее отели и санатории города на летний период забронированы в среднем по городу порядка 45%", - говорится в сообщении.
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новости - туризм, сочи, краснодарский край
15:31 21.03.2022 (обновлено: 16:21 21.03.2022)
 
В Сочи забронировали порядка 80 процентов санаториев на летний сезон

На летний сезон в Сочи забронировали порядка 80 процентов санаториев

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдых в Сочи
Отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 мар – РИА Новости. Повышенный спрос наблюдается у туристов на летний отдых в Сочи, уже забронировано порядка 80% здравниц, отели забронированы в среднем на 45%, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее заместитель мэра Сочи Инна Петухова информировала о том, что в 2022 году курорт примет около семи миллионов туристов.

"Мы видим повышенный спрос на летний период на санаторно-курортное лечение, номерной фонд многих здравниц уже сейчас забронирован на летний сезон порядка 80%", - говорится в релизе.

При этом, как отмечает пресс-служба городской мэрии, особой популярностью пользуются сочинские отели категории 4 и 5 звезд.

"Мы проводим анализ бронирований номерного фонда города Сочи, в том числе и на летний период 2022 года. В настоящее отели и санатории города на летний период забронированы в среднем по городу порядка 45%", - говорится в сообщении.
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