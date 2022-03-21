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В РПЦ допустили очередной перенос Архиерейского собора - РИА Новости, 21.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220321/sobor-1779223140.html
В РПЦ допустили очередной перенос Архиерейского собора
В РПЦ допустили очередной перенос Архиерейского собора - РИА Новости, 21.03.2022
В РПЦ допустили очередной перенос Архиерейского собора
Запланированный на май Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) может быть перенесен из-за "транспортных ограничений" или проведен частично в... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:59
2022-03-21T10:59
религия
митрополит волоколамский иларион
архиерейский собор рпц
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Запланированный на май Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) может быть перенесен из-за "транспортных ограничений" или проведен частично в дистанционном формате, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Предыдущий Архиерейский собор состоялся в 2017 году. Провести Архиерейский собор планировалось в ноябре 2021 года, но в связи со сложной эпидемической обстановкой его перенесли на 26-29 мая 2022 года."Собор намечался еще на ноябрь, но тогда из-за тяжелой эпидемической ситуации он был перенесен. Потом возникли другие сложности. Очень вероятно, что многие архиереи не смогут прибыть в Москву из-за возникших транспортных ограничений. Так что мы будем мониторить ситуацию и в нужный момент примем решение о том, как проводить архиерейский собор и когда его проводить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Митрополит Иларион отметил, что рассматриваются разные варианты: провести собор в назначенный срок, отложить, возможно, на осень, предусмотреть дистанционное участие части архиереев. "Я думаю, что все эти факторы мы должны будем взвесить, чтобы принять соответствующее решение", - заключил он.
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митрополит волоколамский иларион, архиерейский собор рпц
10:59 21.03.2022
 
В РПЦ допустили очередной перенос Архиерейского собора

Митрополит Иларион: Архиерейский собор РПЦ могут перенести с 26-29 мая на другие даты

© предоставлено ОВЦС МПГлава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
© предоставлено ОВЦС МП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Запланированный на май Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) может быть перенесен из-за "транспортных ограничений" или проведен частично в дистанционном формате, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Предыдущий Архиерейский собор состоялся в 2017 году. Провести Архиерейский собор планировалось в ноябре 2021 года, но в связи со сложной эпидемической обстановкой его перенесли на 26-29 мая 2022 года.
"Собор намечался еще на ноябрь, но тогда из-за тяжелой эпидемической ситуации он был перенесен. Потом возникли другие сложности. Очень вероятно, что многие архиереи не смогут прибыть в Москву из-за возникших транспортных ограничений. Так что мы будем мониторить ситуацию и в нужный момент примем решение о том, как проводить архиерейский собор и когда его проводить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Митрополит Иларион отметил, что рассматриваются разные варианты: провести собор в назначенный срок, отложить, возможно, на осень, предусмотреть дистанционное участие части архиереев. "Я думаю, что все эти факторы мы должны будем взвесить, чтобы принять соответствующее решение", - заключил он.
Заключительное торжественное заседание Архиерейского собора Русской православной церкви при участии глав и делегаций Поместных православных церквей в храме Христа Спасителя в Москве. 2 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября 2021, 12:01Религия
РПЦ перенесла Архиерейский собор на май 2022 года из-за пандемии
 
РелигияМитрополит Волоколамский ИларионАрхиерейский собор РПЦ
 
 
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