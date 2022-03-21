https://ria.ru/20220321/sobor-1779223140.html

В РПЦ допустили очередной перенос Архиерейского собора

В РПЦ допустили очередной перенос Архиерейского собора - РИА Новости, 21.03.2022

В РПЦ допустили очередной перенос Архиерейского собора

Запланированный на май Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) может быть перенесен из-за "транспортных ограничений" или проведен частично в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:59

2022-03-21T10:59

2022-03-21T10:59

религия

митрополит волоколамский иларион

архиерейский собор рпц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752298289_0:245:2048:1397_1920x0_80_0_0_967306a6dec60fa18a593ecd31f3f398.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Запланированный на май Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) может быть перенесен из-за "транспортных ограничений" или проведен частично в дистанционном формате, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Предыдущий Архиерейский собор состоялся в 2017 году. Провести Архиерейский собор планировалось в ноябре 2021 года, но в связи со сложной эпидемической обстановкой его перенесли на 26-29 мая 2022 года."Собор намечался еще на ноябрь, но тогда из-за тяжелой эпидемической ситуации он был перенесен. Потом возникли другие сложности. Очень вероятно, что многие архиереи не смогут прибыть в Москву из-за возникших транспортных ограничений. Так что мы будем мониторить ситуацию и в нужный момент примем решение о том, как проводить архиерейский собор и когда его проводить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Митрополит Иларион отметил, что рассматриваются разные варианты: провести собор в назначенный срок, отложить, возможно, на осень, предусмотреть дистанционное участие части архиереев. "Я думаю, что все эти факторы мы должны будем взвесить, чтобы принять соответствующее решение", - заключил он.

https://ria.ru/20211015/sobor-1754708305.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

митрополит волоколамский иларион, архиерейский собор рпц