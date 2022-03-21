https://ria.ru/20220321/smi-1779361306.html

РКН обязал СМИ маркировать Meta* как запрещенную организацию

РКН обязал СМИ маркировать Meta* как запрещенную организацию - РИА Новости, 22.03.2022

РКН обязал СМИ маркировать Meta* как запрещенную организацию

Российские СМИ должны маркировать компанию Meta* как запрещенную на территории РФ организацию, демонстрация логотипа компании не допускается, сообщили в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-21T23:57

2022-03-21T23:57

2022-03-22T00:31

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

санкции в отношении россии

instagram, inc.

meta (метавселенная)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские СМИ должны маркировать компанию Meta* как запрещенную на территории РФ организацию, демонстрация логотипа компании не допускается, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.Ведомство отмечает, что ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом России экстремистской организации в соответствующий перечень."Также не допускается демонстрация российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc.* и принадлежащих ей социальных сетей Facebook** и Instagram**", - добавляется в сообщении.Ведомство также указало, что в соответствии с пояснениями Генеральной прокуратуры иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta* как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности.Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook** и Instagram** за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp.* Запрещенная в России организация** Соцсеть, признанная в России экстремистской

https://ria.ru/20220321/instagram-1779307263.html

россия

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2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии, instagram, inc., meta (метавселенная)