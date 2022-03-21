https://ria.ru/20220321/smi-1779361306.html
РКН обязал СМИ маркировать Meta* как запрещенную организацию
РКН обязал СМИ маркировать Meta* как запрещенную организацию - РИА Новости, 22.03.2022
РКН обязал СМИ маркировать Meta* как запрещенную организацию
Российские СМИ должны маркировать компанию Meta* как запрещенную на территории РФ организацию, демонстрация логотипа компании не допускается, сообщили в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-21T23:57
2022-03-21T23:57
2022-03-22T00:31
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
санкции в отношении россии
instagram, inc.
meta (метавселенная)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154030/39/1540303932_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_92f35f889a7dcaecc7e09ea865062854.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские СМИ должны маркировать компанию Meta* как запрещенную на территории РФ организацию, демонстрация логотипа компании не допускается, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.Ведомство отмечает, что ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом России экстремистской организации в соответствующий перечень."Также не допускается демонстрация российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc.* и принадлежащих ей социальных сетей Facebook** и Instagram**", - добавляется в сообщении.Ведомство также указало, что в соответствии с пояснениями Генеральной прокуратуры иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta* как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности.Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook** и Instagram** за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp.* Запрещенная в России организация** Соцсеть, признанная в России экстремистской
https://ria.ru/20220321/instagram-1779307263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии, instagram, inc., meta (метавселенная)
23:57 21.03.2022 (обновлено: 00:31 22.03.2022)
РКН обязал СМИ маркировать Meta* как запрещенную организацию
Роскомнадзор обязал российские СМИ маркировать Meta* как запрещенную организацию
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Российские СМИ должны маркировать компанию Meta* как запрещенную на территории РФ организацию, демонстрация логотипа компании не допускается, сообщили
в пресс-службе Роскомнадзора.
"Согласно ст. 4 Закона РФ "О средствах массовой информации" при распространении информации российские СМИ обязаны маркировать такую организацию и ее социальные сети в своих редакционных материалах. Маркировка должна содержать указание, что ее деятельность на территории России
запрещена", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом России экстремистской организации в соответствующий перечень.
"Также не допускается демонстрация российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc.* и принадлежащих ей социальных сетей Facebook** и Instagram**", - добавляется в сообщении.
Ведомство также указало, что в соответствии с пояснениями Генеральной прокуратуры иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta* как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности.
Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook** и Instagram** за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp.
* Запрещенная в России организация
** Соцсеть, признанная в России экстремистской