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Среди попавших под обстрел в Мариуполе были группы международных СМИ - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/smi-1779206734.html
Среди попавших под обстрел в Мариуполе были группы международных СМИ
Среди попавших под обстрел в Мариуполе были группы международных СМИ - РИА Новости, 21.03.2022
Среди попавших под обстрел в Мариуполе были группы международных СМИ
Съемочные группы международных СМИ были среди журналистов, попавших под обстрел боевиков в Мариуполе, сообщает в Telegram-канале штаб территориальной обороны... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:19
2022-03-21T10:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
днр
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Съемочные группы международных СМИ были среди журналистов, попавших под обстрел боевиков в Мариуполе, сообщает в Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР."Националисты атаковали журналистов в Мариуполе... Военный корреспондент пресс-службы Народной Милиции ДНР вместе со съемочными группами международных и федеральных СМИ попали под минометный удар парамилитарных группировок нацистов в Мариуполе", - говорится в сообщении.Время, когда произошел обстрел, не уточняется.Ранее в воскресенье представитель Народной милиции ДНР заявил РИА Новости, что группа российских журналистов попала под обстрел украинских боевиков в Мариуполе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/bolnitsa-1779191710.html
мариуполь
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Кадры обстрела журналистов в Мариуполе боевиками
Съемочные группы международных СМИ были среди журналистов, попавших под обстрел боевиков в Мариуполе, сообщает в Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР. "Националисты атаковали журналистов в Мариуполе... Военный корреспондент пресс-службы Народной Милиции ДНР вместе со съемочными группами международных и федеральных СМИ попали под минометный удар парамилитарных группировок нацистов в Мариуполе", - говорится в сообщении.
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в мире, мариуполь, украина, днр
09:19 21.03.2022 (обновлено: 10:36 21.03.2022)
 
Среди попавших под обстрел в Мариуполе были группы международных СМИ

В ДНР заявили, что среди попавших под обстрел в Мариуполе были группы международных СМИ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Съемочные группы международных СМИ были среди журналистов, попавших под обстрел боевиков в Мариуполе, сообщает в Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР.
"Националисты атаковали журналистов в Мариуполе... Военный корреспондент пресс-службы Народной Милиции ДНР вместе со съемочными группами международных и федеральных СМИ попали под минометный удар парамилитарных группировок нацистов в Мариуполе", - говорится в сообщении.
Время, когда произошел обстрел, не уточняется.
Ранее в воскресенье представитель Народной милиции ДНР заявил РИА Новости, что группа российских журналистов попала под обстрел украинских боевиков в Мариуполе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольУкраинаДНР
 
 
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