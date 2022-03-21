23:14 21.03.2022 (обновлено: 23:27 21.03.2022)
Слуцкий прокомментировал ответ России на действия Японии
Слуцкий: в угоду США Токио принес в жертву переговоры о заключении мирного договора
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ответные действия РФ на японские санкции, сообщил, что Токио принес в жертву многолетний переговорный процесс о заключении мирного договора, а также интересы своих граждан в угоду Вашингтону.
"Интересно, какую реакцию ожидали в Токио? По факту, Япония в угоду Вашингтону принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора, а также интересы своих же граждан, которые лишились возможности без виз посещать южные Курилы. Также прекращен диалог о ведении там совместной хозяйственной деятельности", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.
Он отметил, что ответ РФ не является ее выбором, а за разъяснениями властям Японии следует обратиться к своим западным партнерам.
"Япония, решив пренебречь своим собственным суверенитетом, присоединилась к оголтелому западному санкционному хору. Под экспортный запрет попали 300 наименований товаров и технологий. Абсолютно грабительским образом были заморожены активы российских банков, ограничения были введены в отношении руководства РФ, в том числе, президента", - также сообщил Слуцкий.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.