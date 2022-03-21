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Слуцкий прокомментировал ответ России на действия Японии - РИА Новости, 21.03.2022
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Слуцкий прокомментировал ответ России на действия Японии
Слуцкий прокомментировал ответ России на действия Японии - РИА Новости, 21.03.2022
Слуцкий прокомментировал ответ России на действия Японии
Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ответные действия РФ на японские санкции, сообщил, что Токио принес в... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T23:14
2022-03-21T23:27
япония
токио
сша
леонид слуцкий (политик)
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ответные действия РФ на японские санкции, сообщил, что Токио принес в жертву многолетний переговорный процесс о заключении мирного договора, а также интересы своих граждан в угоду Вашингтону.Ранее МИД РФ заявил, что Россия отказывается от ведения переговоров с японской стороной по мирному договору из-за недружественных действий Японии в связи с ситуацией на Украине."Интересно, какую реакцию ожидали в Токио? По факту, Япония в угоду Вашингтону принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора, а также интересы своих же граждан, которые лишились возможности без виз посещать южные Курилы. Также прекращен диалог о ведении там совместной хозяйственной деятельности", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.Он отметил, что ответ РФ не является ее выбором, а за разъяснениями властям Японии следует обратиться к своим западным партнерам."Япония, решив пренебречь своим собственным суверенитетом, присоединилась к оголтелому западному санкционному хору. Под экспортный запрет попали 300 наименований товаров и технологий. Абсолютно грабительским образом были заморожены активы российских банков, ограничения были введены в отношении руководства РФ, в том числе, президента", - также сообщил Слуцкий.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20220321/tokio-1779326675.html
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япония, токио, сша, леонид слуцкий (политик), россия, санкции в отношении россии
23:14 21.03.2022 (обновлено: 23:27 21.03.2022)
 
Слуцкий прокомментировал ответ России на действия Японии

Слуцкий: в угоду США Токио принес в жертву переговоры о заключении мирного договора

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ответные действия РФ на японские санкции, сообщил, что Токио принес в жертву многолетний переговорный процесс о заключении мирного договора, а также интересы своих граждан в угоду Вашингтону.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия отказывается от ведения переговоров с японской стороной по мирному договору из-за недружественных действий Японии в связи с ситуацией на Украине.
"Интересно, какую реакцию ожидали в Токио? По факту, Япония в угоду Вашингтону принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора, а также интересы своих же граждан, которые лишились возможности без виз посещать южные Курилы. Также прекращен диалог о ведении там совместной хозяйственной деятельности", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.
Он отметил, что ответ РФ не является ее выбором, а за разъяснениями властям Японии следует обратиться к своим западным партнерам.
Токийская телебашня - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 18:21
МИД заявил, что ответственность за ущерб отношениям лежит на Токио
"Япония, решив пренебречь своим собственным суверенитетом, присоединилась к оголтелому западному санкционному хору. Под экспортный запрет попали 300 наименований товаров и технологий. Абсолютно грабительским образом были заморожены активы российских банков, ограничения были введены в отношении руководства РФ, в том числе, президента", - также сообщил Слуцкий.
Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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МИД заблокирует продление статуса Японии в качестве партнера в ОЧЭС
 
ЯпонияТокиоСШАЛеонид Слуцкий (политик)РоссияСанкции в отношении России
 
 
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