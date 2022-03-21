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Российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Сладкое

Российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Сладкое - РИА Новости, 21.03.2022

Российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Сладкое

Вооруженные силы России взяли под контроль село Сладкое в ДНР и уничтожают разрозненные группы украинского нацбатальона "Донбасс", сообщил журналистам... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:46

2022-03-21T10:46

2022-03-21T10:55

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России взяли под контроль село Сладкое в ДНР и уничтожают разрозненные группы украинского нацбатальона "Донбасс", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Село Сладкое расположено между райцентрами Марьинка и Волноваха, с 2014 года находилось под контролем Киева."Подразделения российских Вооруженных сил за ночь продвинулись еще на четыре километра и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. В настоящее время уничтожают разрозненные группы националистического батальона "Донбасс", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков