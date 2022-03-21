https://ria.ru/20220321/shtraf-1779285935.html

В Краснодаре оштрафовали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z

В Краснодаре оштрафовали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z - РИА Новости, 21.03.2022

В Краснодаре оштрафовали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z

Житель Краснодара, плюнувший на баннер с изображением буквы Z, оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России, сообщает... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:25

2022-03-21T15:25

2022-03-21T15:25

происшествия

россия

волгоградская область

краснодар

вооруженные силы рф

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СОЧИ, 21 мар – РИА Новости. Житель Краснодара, плюнувший на баннер с изображением буквы Z, оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.Как следует из материалов суда, 6 марта мужчина 1990 года рождения плюнул на уличный баннер с надписью "Z - своих не бросаем". На судебном заседании он заявил, что тем самым выразил свое отношение к спецоперации на Украине."Прикубанский районный суд города Краснодара признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Протокол на проживающего в Краснодаре уроженца Волгоградской области был составлен по новой статье КоАП РФ - ч. 1 ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и её граждан, поддержания мира и безопасности).Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Z - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.

https://ria.ru/20220316/sud-1778471509.html

https://ria.ru/20220316/izbienie-1778392794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, россия, волгоградская область, краснодар, вооруженные силы рф