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В Краснодаре оштрафовали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z
В Краснодаре оштрафовали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z - РИА Новости, 21.03.2022
В Краснодаре оштрафовали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z
Житель Краснодара, плюнувший на баннер с изображением буквы Z, оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России, сообщает... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:25
2022-03-21T15:25
2022-03-21T15:25
происшествия
россия
волгоградская область
краснодар
вооруженные силы рф
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СОЧИ, 21 мар – РИА Новости. Житель Краснодара, плюнувший на баннер с изображением буквы Z, оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.Как следует из материалов суда, 6 марта мужчина 1990 года рождения плюнул на уличный баннер с надписью "Z - своих не бросаем". На судебном заседании он заявил, что тем самым выразил свое отношение к спецоперации на Украине."Прикубанский районный суд города Краснодара признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Протокол на проживающего в Краснодаре уроженца Волгоградской области был составлен по новой статье КоАП РФ - ч. 1 ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и её граждан, поддержания мира и безопасности).Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Z - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.
https://ria.ru/20220316/sud-1778471509.html
https://ria.ru/20220316/izbienie-1778392794.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, волгоградская область, краснодар, вооруженные силы рф
В Краснодаре оштрафовали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z
Жителя Краснодара, плюнувшего на баннер с буквой Z, оштрафовали на 30 тысяч рублей