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В Краснодаре оштрафовали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z - РИА Новости, 21.03.2022
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В Краснодаре оштрафовали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z
В Краснодаре оштрафовали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z - РИА Новости, 21.03.2022
В Краснодаре оштрафовали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z
Житель Краснодара, плюнувший на баннер с изображением буквы Z, оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России, сообщает... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:25
2022-03-21T15:25
происшествия
россия
волгоградская область
краснодар
вооруженные силы рф
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СОЧИ, 21 мар – РИА Новости. Житель Краснодара, плюнувший на баннер с изображением буквы Z, оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.Как следует из материалов суда, 6 марта мужчина 1990 года рождения плюнул на уличный баннер с надписью "Z - своих не бросаем". На судебном заседании он заявил, что тем самым выразил свое отношение к спецоперации на Украине."Прикубанский районный суд города Краснодара признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Протокол на проживающего в Краснодаре уроженца Волгоградской области был составлен по новой статье КоАП РФ - ч. 1 ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и её граждан, поддержания мира и безопасности).Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Z - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.
https://ria.ru/20220316/sud-1778471509.html
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происшествия, россия, волгоградская область, краснодар, вооруженные силы рф
15:25 21.03.2022
 
В Краснодаре оштрафовали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z

Жителя Краснодара, плюнувшего на баннер с буквой Z, оштрафовали на 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 мар – РИА Новости. Житель Краснодара, плюнувший на баннер с изображением буквы Z, оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Как следует из материалов суда, 6 марта мужчина 1990 года рождения плюнул на уличный баннер с надписью "Z - своих не бросаем". На судебном заседании он заявил, что тем самым выразил свое отношение к спецоперации на Украине.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 16:02
Краснодарец получил 15 суток за свастику на баннере с буквой Z
"Прикубанский районный суд города Краснодара признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Протокол на проживающего в Краснодаре уроженца Волгоградской области был составлен по новой статье КоАП РФ - ч. 1 ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и её граждан, поддержания мира и безопасности).
Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Z - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 10:29
В Крыму задержали мужчину, избившего ветерана ФСБ за букву Z на машине
 
ПроисшествияРоссияВолгоградская областьКраснодарВооруженные силы РФ
 
 
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