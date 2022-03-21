https://ria.ru/20220321/shakhta-1779291014.html

В ДНР завершили эвакуацию работников обесточенной шахты

В ДНР завершили эвакуацию работников обесточенной шахты - РИА Новости, 21.03.2022

В ДНР завершили эвакуацию работников обесточенной шахты

Эвакуационные работы на шахте имени Скочинского в ДНР завершены, все 45 горняков подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:48

2022-03-21T15:48

2022-03-21T16:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Эвакуационные работы на шахте имени Скочинского в ДНР завершены, все 45 горняков подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики республики.Ранее сообщалось, что вентиляционный ствол на шахте имени Скочинского в Донецкой народной республике обесточен из-за обстрелов, на поверхность необходимо поднять 45 человек."Эвакуационные работы на шахте имени Скочинского завершены. В 15.30 горняки подняты на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика