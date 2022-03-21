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В ДНР завершили эвакуацию работников обесточенной шахты - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/shakhta-1779291014.html
В ДНР завершили эвакуацию работников обесточенной шахты
В ДНР завершили эвакуацию работников обесточенной шахты - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР завершили эвакуацию работников обесточенной шахты
Эвакуационные работы на шахте имени Скочинского в ДНР завершены, все 45 горняков подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:48
2022-03-21T16:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Эвакуационные работы на шахте имени Скочинского в ДНР завершены, все 45 горняков подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики республики.Ранее сообщалось, что вентиляционный ствол на шахте имени Скочинского в Донецкой народной республике обесточен из-за обстрелов, на поверхность необходимо поднять 45 человек."Эвакуационные работы на шахте имени Скочинского завершены. В 15.30 горняки подняты на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донецкая народная республика
15:48 21.03.2022 (обновлено: 16:13 21.03.2022)
 
В ДНР завершили эвакуацию работников обесточенной шахты

В ДНР завершили эвакуацию работников обесточенной шахты, никто не пострадал

© Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШахтер в забое шахты в ДНР
Шахтер в забое шахты в ДНР
© Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Шахтер в забое шахты в ДНР
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Эвакуационные работы на шахте имени Скочинского в ДНР завершены, все 45 горняков подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики республики.
Ранее сообщалось, что вентиляционный ствол на шахте имени Скочинского в Донецкой народной республике обесточен из-за обстрелов, на поверхность необходимо поднять 45 человек.
"Эвакуационные работы на шахте имени Скочинского завершены. В 15.30 горняки подняты на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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