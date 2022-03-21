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В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта - РИА Новости, 21.03.2022
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В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта
В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта
Шахта имени Челюскинцев в Донецке обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землей находятся 78 горняков, заявил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:25
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в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Шахта имени Челюскинцев в Донецке обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землей находятся 78 горняков, заявил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Донецке обесточена шахта им. Челюскинцев. Под землей находятся 78 горняков", - говорится в заявлении штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, днр, украина
14:25 21.03.2022 (обновлено: 14:31 21.03.2022)
 
В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта

В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта, под землей остаются 78 горняков

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахтер
Шахтер - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Шахта имени Челюскинцев в Донецке обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землей находятся 78 горняков, заявил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Донецке обесточена шахта им. Челюскинцев. Под землей находятся 78 горняков", - говорится в заявлении штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
14:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
 
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