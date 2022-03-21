https://ria.ru/20220321/shakhta-1779270594.html

В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта

В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта - РИА Новости, 21.03.2022

В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта

Шахта имени Челюскинцев в Донецке обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землей находятся 78 горняков, заявил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:25

2022-03-21T14:25

2022-03-21T14:31

в мире

днр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767551450_0:317:3075:2047_1920x0_80_0_0_d7cd56de4dd6fdc27b54ab1a4683974d.jpg

ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Шахта имени Челюскинцев в Донецке обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землей находятся 78 горняков, заявил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Донецке обесточена шахта им. Челюскинцев. Под землей находятся 78 горняков", - говорится в заявлении штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/donetsk-1779265710.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина