https://ria.ru/20220321/shakhta-1779270594.html
В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта
В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта
Шахта имени Челюскинцев в Донецке обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землей находятся 78 горняков, заявил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:25
2022-03-21T14:25
2022-03-21T14:31
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Шахта имени Челюскинцев в Донецке обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землей находятся 78 горняков, заявил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Донецке обесточена шахта им. Челюскинцев. Под землей находятся 78 горняков", - говорится в заявлении штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779265710.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
14:25 21.03.2022 (обновлено: 14:31 21.03.2022)
В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта
В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта, под землей остаются 78 горняков