https://ria.ru/20220321/senatory-1779343726.html

В Совфеде высказались о делах прокуратуры Украины против сенаторов России

В Совфеде высказались о делах прокуратуры Украины против сенаторов России - РИА Новости, 21.03.2022

В Совфеде высказались о делах прокуратуры Украины против сенаторов России

Решение прокуратуры Украины возбудить дела против российских сенаторов относится к категории преступлений против правосудия, за это тяжкое преступление... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T20:27

2022-03-21T20:27

2022-03-21T20:41

россия

украина

в мире

совет федерации рф

александр башкин

луганская народная республика

екатерина алтабаева

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Решение прокуратуры Украины возбудить дела против российских сенаторов относится к категории преступлений против правосудия, за это тяжкое преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.Ранее в понедельник сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила, что в адрес Совета Федерации из офиса генерального прокурора Украины поступило уведомление о подозрении ряда сенаторов РФ в уголовном правонарушении. Из сообщения следует, что, поддержав ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками, российские сенаторы нарушили порядок, установленный Конституцией Украины."Здесь усматриваются признаки преступления, предусмотренного 299-й статьей УК РФ "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела", что является преступлением против правосудия. Согласно УК, это тяжкое преступление, максимальное наказание за которое составляет 10 лет лишения свободы", - сказал он.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779340134.html

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Петр Попадюк

россия, украина, в мире, совет федерации рф, александр башкин, луганская народная республика, екатерина алтабаева