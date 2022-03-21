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В Совфеде высказались о делах прокуратуры Украины против сенаторов России - РИА Новости, 21.03.2022
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В Совфеде высказались о делах прокуратуры Украины против сенаторов России
В Совфеде высказались о делах прокуратуры Украины против сенаторов России - РИА Новости, 21.03.2022
В Совфеде высказались о делах прокуратуры Украины против сенаторов России
Решение прокуратуры Украины возбудить дела против российских сенаторов относится к категории преступлений против правосудия, за это тяжкое преступление... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T20:27
2022-03-21T20:41
россия
украина
в мире
совет федерации рф
александр башкин
луганская народная республика
екатерина алтабаева
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Решение прокуратуры Украины возбудить дела против российских сенаторов относится к категории преступлений против правосудия, за это тяжкое преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.Ранее в понедельник сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила, что в адрес Совета Федерации из офиса генерального прокурора Украины поступило уведомление о подозрении ряда сенаторов РФ в уголовном правонарушении. Из сообщения следует, что, поддержав ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками, российские сенаторы нарушили порядок, установленный Конституцией Украины."Здесь усматриваются признаки преступления, предусмотренного 299-й статьей УК РФ "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела", что является преступлением против правосудия. Согласно УК, это тяжкое преступление, максимальное наказание за которое составляет 10 лет лишения свободы", - сказал он.
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россия, украина, в мире, совет федерации рф, александр башкин, луганская народная республика, екатерина алтабаева
20:27 21.03.2022 (обновлено: 20:41 21.03.2022)
 
В Совфеде высказались о делах прокуратуры Украины против сенаторов России

Башкин: дела украинской прокуратуры против сенаторов России подпадают под УК России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Александр Башкин
Член Совета Федерации Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Совета Федерации Александр Башкин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Решение прокуратуры Украины возбудить дела против российских сенаторов относится к категории преступлений против правосудия, за это тяжкое преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
Ранее в понедельник сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила, что в адрес Совета Федерации из офиса генерального прокурора Украины поступило уведомление о подозрении ряда сенаторов РФ в уголовном правонарушении. Из сообщения следует, что, поддержав ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками, российские сенаторы нарушили порядок, установленный Конституцией Украины.
"Здесь усматриваются признаки преступления, предусмотренного 299-й статьей УК РФ "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела", что является преступлением против правосудия. Согласно УК, это тяжкое преступление, максимальное наказание за которое составляет 10 лет лишения свободы", - сказал он.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 19:48
ГП Украины обвинила российских сенаторов в нарушении целостности страны
 
РоссияУкраинаВ миреСовет Федерации РФАлександр БашкинЛуганская Народная РеспубликаЕкатерина Алтабаева
 
 
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