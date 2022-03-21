https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779354557.html
Боррель не ждет новых санкций ЕС против России на этой неделе
Боррель не ждет новых санкций ЕС против России на этой неделе - РИА Новости, 21.03.2022
Боррель не ждет новых санкций ЕС против России на этой неделе
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не ожидает введения Евросоюзом новых ограничительных мер в отношении России на текущей неделе. Об этом он сказал на... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T22:07
2022-03-21T22:07
2022-03-21T22:07
украина
европейский совет
жозеп боррель
санкции
санкции в отношении россии
в мире
экономика
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/70/1551847010_0:0:2953:1661_1920x0_80_0_0_039de1520d4195430d1efd912fbf369d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не ожидает введения Евросоюзом новых ограничительных мер в отношении России на текущей неделе. Об этом он сказал на пресс-конференции."Формальное принятие санкций требует (определенной – ред.) процедуры. Я не думаю, что в течение этой недели будет формальное принятие санкций в соответствии с нашими процедурами", - сказал он."Но Европейский совет, лидеры, когда будут обсуждать ситуацию на Украине, я уверен, вновь подумают о том, что еще может быть сделано в сфере санкций. В любом случае, Европейский совет дает политическое руководство. И это политическое руководство затем превращается техническими структурами в практическое и конкретное решение, юридически обязательное. Я не думаю, что будут формальные решения о новых пакетах санкций, но Европейский совет предоставит руководство о том, как развивать будущее", - сказал он.
https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779353421.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/70/1551847010_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_96fde6aa8363ba5f20981bdb4c8516b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европейский совет, жозеп боррель, санкции, санкции в отношении россии, в мире, экономика, евросоюз, россия
Боррель не ждет новых санкций ЕС против России на этой неделе
Боррель заявил, что не ждет введения новых санкций ЕС против России на этой неделе