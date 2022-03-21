https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779354557.html

Боррель не ждет новых санкций ЕС против России на этой неделе

Боррель не ждет новых санкций ЕС против России на этой неделе - РИА Новости, 21.03.2022

Боррель не ждет новых санкций ЕС против России на этой неделе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не ожидает введения Евросоюзом новых ограничительных мер в отношении России на текущей неделе. Об этом он сказал на... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T22:07

2022-03-21T22:07

2022-03-21T22:07

украина

европейский совет

жозеп боррель

санкции

санкции в отношении россии

в мире

экономика

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не ожидает введения Евросоюзом новых ограничительных мер в отношении России на текущей неделе. Об этом он сказал на пресс-конференции."Формальное принятие санкций требует (определенной – ред.) процедуры. Я не думаю, что в течение этой недели будет формальное принятие санкций в соответствии с нашими процедурами", - сказал он."Но Европейский совет, лидеры, когда будут обсуждать ситуацию на Украине, я уверен, вновь подумают о том, что еще может быть сделано в сфере санкций. В любом случае, Европейский совет дает политическое руководство. И это политическое руководство затем превращается техническими структурами в практическое и конкретное решение, юридически обязательное. Я не думаю, что будут формальные решения о новых пакетах санкций, но Европейский совет предоставит руководство о том, как развивать будущее", - сказал он.

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Наталья Макарова

украина, европейский совет, жозеп боррель, санкции, санкции в отношении россии, в мире, экономика, евросоюз, россия