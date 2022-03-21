Рейтинг@Mail.ru
Боррель не ждет новых санкций ЕС против России на этой неделе - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779354557.html
Боррель не ждет новых санкций ЕС против России на этой неделе
Боррель не ждет новых санкций ЕС против России на этой неделе - РИА Новости, 21.03.2022
Боррель не ждет новых санкций ЕС против России на этой неделе
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не ожидает введения Евросоюзом новых ограничительных мер в отношении России на текущей неделе. Об этом он сказал на... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T22:07
2022-03-21T22:07
украина
европейский совет
жозеп боррель
санкции
санкции в отношении россии
в мире
экономика
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/70/1551847010_0:0:2953:1661_1920x0_80_0_0_039de1520d4195430d1efd912fbf369d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не ожидает введения Евросоюзом новых ограничительных мер в отношении России на текущей неделе. Об этом он сказал на пресс-конференции."Формальное принятие санкций требует (определенной – ред.) процедуры. Я не думаю, что в течение этой недели будет формальное принятие санкций в соответствии с нашими процедурами", - сказал он."Но Европейский совет, лидеры, когда будут обсуждать ситуацию на Украине, я уверен, вновь подумают о том, что еще может быть сделано в сфере санкций. В любом случае, Европейский совет дает политическое руководство. И это политическое руководство затем превращается техническими структурами в практическое и конкретное решение, юридически обязательное. Я не думаю, что будут формальные решения о новых пакетах санкций, но Европейский совет предоставит руководство о том, как развивать будущее", - сказал он.
https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779353421.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/70/1551847010_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_96fde6aa8363ba5f20981bdb4c8516b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европейский совет, жозеп боррель, санкции, санкции в отношении россии, в мире, экономика, евросоюз, россия
22:07 21.03.2022
 
Боррель не ждет новых санкций ЕС против России на этой неделе

Боррель заявил, что не ждет введения новых санкций ЕС против России на этой неделе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не ожидает введения Евросоюзом новых ограничительных мер в отношении России на текущей неделе. Об этом он сказал на пресс-конференции.
"Формальное принятие санкций требует (определенной – ред.) процедуры. Я не думаю, что в течение этой недели будет формальное принятие санкций в соответствии с нашими процедурами", - сказал он.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Вчера, 21:55
Решений по санкциям против энергоносителей из России нет, заявил Боррель
"Но Европейский совет, лидеры, когда будут обсуждать ситуацию на Украине, я уверен, вновь подумают о том, что еще может быть сделано в сфере санкций. В любом случае, Европейский совет дает политическое руководство. И это политическое руководство затем превращается техническими структурами в практическое и конкретное решение, юридически обязательное. Я не думаю, что будут формальные решения о новых пакетах санкций, но Европейский совет предоставит руководство о том, как развивать будущее", - сказал он.
 
УкраинаЕвропейский советЖозеп БоррельСанкцииСанкции в отношении РоссииВ миреЭкономикаЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала