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Решений по санкциям против энергоносителей из России нет, заявил Боррель - РИА Новости, 21.03.2022
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Решений по санкциям против энергоносителей из России нет, заявил Боррель
Решений по санкциям против энергоносителей из России нет, заявил Боррель - РИА Новости, 21.03.2022
Решений по санкциям против энергоносителей из России нет, заявил Боррель
Министры стран Евросоюза на встрече в Брюсселе обсудили, но не принимали решений по санкциям в отношении импорта энергоносителей из России, сказал глава... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T21:55
2022-03-21T22:32
экономика
россия
брюссель
санкции в отношении россии
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Министры стран Евросоюза на встрече в Брюсселе обсудили, но не принимали решений по санкциям в отношении импорта энергоносителей из России, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции после совета министров по иностранным делам и обороне государств союза."Среди многих вещей, которые обсуждались сегодня касательно ситуации на Украине, некоторые страны-члены подняли вопросы, связанные с энергетикой… никаких решений принято не было, но эта и другие возможные меры анализировались министрами… Сегодня не был день для принятия решений, но для анализа возможных действий, которые могут быть предприняты в будущем", - ответил он на вопрос об обсуждении возможности запрета на импорт энергоносителей из России.Боррель отметил, что речь идет, в частности, о поиске "эффективной реакции", которая не стала бы бременем для Евросоюза.
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экономика, россия, брюссель, санкции в отношении россии, евросоюз, жозеп боррель
21:55 21.03.2022 (обновлено: 22:32 21.03.2022)
 
Решений по санкциям против энергоносителей из России нет, заявил Боррель

Боррель: министры ЕС не приняли решений по санкциям против энергоносителей из России

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Министры стран Евросоюза на встрече в Брюсселе обсудили, но не принимали решений по санкциям в отношении импорта энергоносителей из России, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции после совета министров по иностранным делам и обороне государств союза.
"Среди многих вещей, которые обсуждались сегодня касательно ситуации на Украине, некоторые страны-члены подняли вопросы, связанные с энергетикой… никаких решений принято не было, но эта и другие возможные меры анализировались министрами… Сегодня не был день для принятия решений, но для анализа возможных действий, которые могут быть предприняты в будущем", - ответил он на вопрос об обсуждении возможности запрета на импорт энергоносителей из России.
Боррель отметил, что речь идет, в частности, о поиске "эффективной реакции", которая не стала бы бременем для Евросоюза.
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ЭкономикаРоссияБрюссельСанкции в отношении РоссииЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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