https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779353421.html

Решений по санкциям против энергоносителей из России нет, заявил Боррель

Решений по санкциям против энергоносителей из России нет, заявил Боррель - РИА Новости, 21.03.2022

Решений по санкциям против энергоносителей из России нет, заявил Боррель

Министры стран Евросоюза на встрече в Брюсселе обсудили, но не принимали решений по санкциям в отношении импорта энергоносителей из России, сказал глава... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T21:55

2022-03-21T21:55

2022-03-21T22:32

экономика

россия

брюссель

санкции в отношении россии

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Министры стран Евросоюза на встрече в Брюсселе обсудили, но не принимали решений по санкциям в отношении импорта энергоносителей из России, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции после совета министров по иностранным делам и обороне государств союза."Среди многих вещей, которые обсуждались сегодня касательно ситуации на Украине, некоторые страны-члены подняли вопросы, связанные с энергетикой… никаких решений принято не было, но эта и другие возможные меры анализировались министрами… Сегодня не был день для принятия решений, но для анализа возможных действий, которые могут быть предприняты в будущем", - ответил он на вопрос об обсуждении возможности запрета на импорт энергоносителей из России.Боррель отметил, что речь идет, в частности, о поиске "эффективной реакции", которая не стала бы бременем для Евросоюза.

https://ria.ru/20220321/embargo-1779349905.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, брюссель, санкции в отношении россии, евросоюз, жозеп боррель