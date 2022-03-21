21:55 21.03.2022 (обновлено: 22:32 21.03.2022)
Решений по санкциям против энергоносителей из России нет, заявил Боррель
Боррель: министры ЕС не приняли решений по санкциям против энергоносителей из России
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Министры стран Евросоюза на встрече в Брюсселе обсудили, но не принимали решений по санкциям в отношении импорта энергоносителей из России, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции после совета министров по иностранным делам и обороне государств союза.
"Среди многих вещей, которые обсуждались сегодня касательно ситуации на Украине, некоторые страны-члены подняли вопросы, связанные с энергетикой… никаких решений принято не было, но эта и другие возможные меры анализировались министрами… Сегодня не был день для принятия решений, но для анализа возможных действий, которые могут быть предприняты в будущем", - ответил он на вопрос об обсуждении возможности запрета на импорт энергоносителей из России.
Боррель отметил, что речь идет, в частности, о поиске "эффективной реакции", которая не стала бы бременем для Евросоюза.