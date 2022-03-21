https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779349312.html

Польша предложила ЕС наложить санкции на 13 предприятий ВПК России

Польша предложила ЕС наложить санкции на 13 предприятий ВПК России - РИА Новости, 21.03.2022

Польша предложила ЕС наложить санкции на 13 предприятий ВПК России

Польша предлагает Европейскому союзу наложить санкции на 13 предприятий российского военно-промышленного комплекса, заявил министр иностранных дел Польши... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T21:16

2022-03-21T21:16

2022-03-21T21:16

дмитрий песков

владимир путин

россия

сша

луганская народная республика

вооруженные силы рф

евросоюз

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 21 мар – РИА Новости. Польша предлагает Европейскому союзу наложить санкции на 13 предприятий российского военно-промышленного комплекса, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в Брюсселе."Достойна внимания польская инициатива, чтобы наложить санкции на 13 субъектов военно-промышленного комплекса в России, которые работают непосредственно на те российские подразделения, которые активны сейчас на Украине", - сказал Рау."Это бы, конечно, имело и экономическое, и политическое измерение, и моральное. Трудно полемизировать с оправданностью этого польского предложения", - уверен он.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/zapad-1777581881.html

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россия

сша

луганская народная республика

польша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий песков, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, вооруженные силы рф, евросоюз, санкции в отношении россии, польша, мид польши, збигнев рау