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WSJ: мировые сельскохозяйственные гиганты не хотят покидать Россию - РИА Новости, 21.03.2022
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WSJ: мировые сельскохозяйственные гиганты не хотят покидать Россию
WSJ: мировые сельскохозяйственные гиганты не хотят покидать Россию - РИА Новости, 21.03.2022
WSJ: мировые сельскохозяйственные гиганты не хотят покидать Россию
Крупнейшие сельскохозяйственные гиганты продолжают работать в России, несмотря на давление США и Европы, которые требуют от них разорвать экономические связи с... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T20:19
2022-03-21T20:19
экономика
россия
москва
земля
bayer
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Крупнейшие сельскохозяйственные гиганты продолжают работать в России, несмотря на давление США и Европы, которые требуют от них разорвать экономические связи с Москвой, пишет обозреватель Wall Street Journal Патрик Томас.В публикации отмечается, что такие организации как Cargill, Bayer AG и Archer Daniels Midland не прекращают продавать семена и обрабатывать урожай, хотя западные нефтяные компании и сети быстрого питания приостановили свой бизнес в России.Европейские и американские производители пищи, лекарств и потребительских товаров хотели бы остаться в стране, поскольку их продукция необходима гражданам, говорится в статье.Как напомнил колумнист, Россия играет все более существенную роль в обеспечении продовольствием богатеющего населения планеты. Прекращение деятельности иностранных сельскохозяйственных компаний в этом регионе окажет серьезное влияние на мировые поставки. Сокращение экспорта пшеницы и другой продукции из государства с обширными плодородными землями приведет к нехватке еды для населения Земли, подытожил Томас.Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220321/miroporyadok-1779319311.html
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земля
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Игорь Тоноян
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экономика, россия, москва, земля, bayer, cargill
20:19 21.03.2022
 
WSJ: мировые сельскохозяйственные гиганты не хотят покидать Россию

WSJ: сельскохозяйственные гиганты не хотят покидать Россию, несмотря на давление Запада

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае
Заготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Заготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Крупнейшие сельскохозяйственные гиганты продолжают работать в России, несмотря на давление США и Европы, которые требуют от них разорвать экономические связи с Москвой, пишет обозреватель Wall Street Journal Патрик Томас.
В публикации отмечается, что такие организации как Cargill, Bayer AG и Archer Daniels Midland не прекращают продавать семена и обрабатывать урожай, хотя западные нефтяные компании и сети быстрого питания приостановили свой бизнес в России.
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Европейские и американские производители пищи, лекарств и потребительских товаров хотели бы остаться в стране, поскольку их продукция необходима гражданам, говорится в статье.
Как напомнил колумнист, Россия играет все более существенную роль в обеспечении продовольствием богатеющего населения планеты. Прекращение деятельности иностранных сельскохозяйственных компаний в этом регионе окажет серьезное влияние на мировые поставки. Сокращение экспорта пшеницы и другой продукции из государства с обширными плодородными землями приведет к нехватке еды для населения Земли, подытожил Томас.
Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
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