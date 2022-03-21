https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779342654.html

WSJ: мировые сельскохозяйственные гиганты не хотят покидать Россию

WSJ: мировые сельскохозяйственные гиганты не хотят покидать Россию - РИА Новости, 21.03.2022

WSJ: мировые сельскохозяйственные гиганты не хотят покидать Россию

Крупнейшие сельскохозяйственные гиганты продолжают работать в России, несмотря на давление США и Европы, которые требуют от них разорвать экономические связи с... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T20:19

2022-03-21T20:19

2022-03-21T20:19

экономика

россия

москва

земля

bayer

cargill

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Крупнейшие сельскохозяйственные гиганты продолжают работать в России, несмотря на давление США и Европы, которые требуют от них разорвать экономические связи с Москвой, пишет обозреватель Wall Street Journal Патрик Томас.В публикации отмечается, что такие организации как Cargill, Bayer AG и Archer Daniels Midland не прекращают продавать семена и обрабатывать урожай, хотя западные нефтяные компании и сети быстрого питания приостановили свой бизнес в России.Европейские и американские производители пищи, лекарств и потребительских товаров хотели бы остаться в стране, поскольку их продукция необходима гражданам, говорится в статье.Как напомнил колумнист, Россия играет все более существенную роль в обеспечении продовольствием богатеющего населения планеты. Прекращение деятельности иностранных сельскохозяйственных компаний в этом регионе окажет серьезное влияние на мировые поставки. Сокращение экспорта пшеницы и другой продукции из государства с обширными плодородными землями приведет к нехватке еды для населения Земли, подытожил Томас.Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220321/miroporyadok-1779319311.html

https://ria.ru/20220321/posledstviya-1779288322.html

россия

москва

земля

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, москва, земля, bayer, cargill