WSJ: мировые сельскохозяйственные гиганты не хотят покидать Россию
WSJ: сельскохозяйственные гиганты не хотят покидать Россию, несмотря на давление Запада
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае
Заготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Крупнейшие сельскохозяйственные гиганты продолжают работать в России, несмотря на давление США и Европы, которые требуют от них разорвать экономические связи с Москвой, пишет обозреватель Wall Street Journal Патрик Томас.
Европейские и американские производители пищи, лекарств и потребительских товаров хотели бы остаться в стране, поскольку их продукция необходима гражданам, говорится в статье.
Как напомнил колумнист, Россия играет все более существенную роль в обеспечении продовольствием богатеющего населения планеты. Прекращение деятельности иностранных сельскохозяйственных компаний в этом регионе окажет серьезное влияние на мировые поставки. Сокращение экспорта пшеницы и другой продукции из государства с обширными плодородными землями приведет к нехватке еды для населения Земли, подытожил Томас.
Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.