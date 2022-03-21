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ЕС хочет запретить импорт энергоносителей из России - РИА Новости, 21.03.2022
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ЕС хочет запретить импорт энергоносителей из России
ЕС хочет запретить импорт энергоносителей из России - РИА Новости, 21.03.2022
ЕС хочет запретить импорт энергоносителей из России
Министр иностранных дел Словении Анже Логар заявил ,что главы МИД ЕС примут решение о закрытии портов для российских судов и запрете импорта энергоносителей из... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:47
2022-03-21T12:50
в мире
санкции в отношении россии
дмитрий песков
владимир путин
сша
киев
россия
вооруженные силы рф
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БЕЛГРАД, 21 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Словении Анже Логар заявил ,что главы МИД ЕС примут решение о закрытии портов для российских судов и запрете импорта энергоносителей из России.Перед началом совета глав МИД ЕС в Брюсселе в понедельник он заявил, что главной темой сегодняшнего совета МИД ЕС будет ситуация на Украине и спецоперация России."Ответ должен быть общим в экономической сфере. Поэтому мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдем на запрет импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу", - заявил Логар.По его словам, ЕС также отправит специального представителя на место, Словения отправит своего представителя в Киев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, санкции в отношении россии, дмитрий песков, владимир путин, сша, киев, россия, вооруженные силы рф, евросоюз
12:47 21.03.2022 (обновлено: 12:50 21.03.2022)
 
ЕС хочет запретить импорт энергоносителей из России

ЕС хочет закрыть порты для российских судов и запретить импорт энергоносителей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Словении Анже Логар заявил ,что главы МИД ЕС примут решение о закрытии портов для российских судов и запрете импорта энергоносителей из России.
Перед началом совета глав МИД ЕС в Брюсселе в понедельник он заявил, что главной темой сегодняшнего совета МИД ЕС будет ситуация на Украине и спецоперация России.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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"Ответ должен быть общим в экономической сфере. Поэтому мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдем на запрет импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу", - заявил Логар.
По его словам, ЕС также отправит специального представителя на место, Словения отправит своего представителя в Киев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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В миреСанкции в отношении РоссииДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАКиевРоссияВооруженные силы РФЕвросоюз
 
 
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