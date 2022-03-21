https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779240715.html

Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС, заявил Песков

Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2022

Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС, заявил Песков

Эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем, заявил... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:15

2022-03-21T12:15

2022-03-21T14:02

дмитрий песков

в мире

экономика

москва

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы."Действительно, насколько мы знаем, эта тема эмбарго на поставки нефти, она активно обсуждается. Это тема очень сложная, потому что такое эмбарго, оно повлияет, причем очень серьезно, на мировой нефтяной рынок. Очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансах на европейском континенте. Американцы при этом останутся при своих. Это очевидно. И будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. Наверное, это такое решение, которое ударит по всем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять Россия.

https://ria.ru/20220319/neft-1779023061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий песков, в мире, экономика, москва, россия, евросоюз, санкции в отношении россии