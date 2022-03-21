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Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2022
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Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС, заявил Песков
Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2022
Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС, заявил Песков
Эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем, заявил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:15
2022-03-21T14:02
дмитрий песков
в мире
экономика
москва
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы."Действительно, насколько мы знаем, эта тема эмбарго на поставки нефти, она активно обсуждается. Это тема очень сложная, потому что такое эмбарго, оно повлияет, причем очень серьезно, на мировой нефтяной рынок. Очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансах на европейском континенте. Американцы при этом останутся при своих. Это очевидно. И будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. Наверное, это такое решение, которое ударит по всем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять Россия.
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дмитрий песков, в мире, экономика, москва, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
12:15 21.03.2022 (обновлено: 14:02 21.03.2022)
 
Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС, заявил Песков

Песков: эмбарго на российскую нефть серьезно ухудшит энергобалансы в Евросоюзе

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.
"Действительно, насколько мы знаем, эта тема эмбарго на поставки нефти, она активно обсуждается. Это тема очень сложная, потому что такое эмбарго, оно повлияет, причем очень серьезно, на мировой нефтяной рынок. Очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансах на европейском континенте. Американцы при этом останутся при своих. Это очевидно. И будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. Наверное, это такое решение, которое ударит по всем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять Россия.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Дмитрий ПесковВ миреЭкономикаМоскваРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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