https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779234332.html

В ЕС обсудят санкций против российской нефтяной отрасли

В ЕС обсудят санкций против российской нефтяной отрасли - РИА Новости, 21.03.2022

В ЕС обсудят санкций против российской нефтяной отрасли

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран-членов Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:47

2022-03-21T11:47

2022-03-21T11:59

экономика

санкции в отношении россии

брюссель

евросоюз

мид литвы

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран-членов Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России.Заседание глав МИД Евросоюза пройдет в понедельник в Брюсселе."Министры обсудят это", - сказал Боррель, отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться санкции против российского нефтяного сектора.Ранее за обсуждение антироссийских санкций ЕС в нефтяной отрасли также выступил глава МИД Литвы.

https://ria.ru/20220321/maslo-1779226406.html

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брюссель

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкции в отношении россии, брюссель, евросоюз, мид литвы