Рейтинг@Mail.ru
В ЕС обсудят санкций против российской нефтяной отрасли - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779234332.html
В ЕС обсудят санкций против российской нефтяной отрасли
В ЕС обсудят санкций против российской нефтяной отрасли - РИА Новости, 21.03.2022
В ЕС обсудят санкций против российской нефтяной отрасли
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран-членов Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:47
2022-03-21T11:59
экономика
санкции в отношении россии
брюссель
евросоюз
мид литвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_12ad3bed9a5b761800ff86d21f461cae.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран-членов Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России.Заседание глав МИД Евросоюза пройдет в понедельник в Брюсселе."Министры обсудят это", - сказал Боррель, отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться санкции против российского нефтяного сектора.Ранее за обсуждение антироссийских санкций ЕС в нефтяной отрасли также выступил глава МИД Литвы.
https://ria.ru/20220321/maslo-1779226406.html
https://ria.ru/20220321/polsha-1779194870.html
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e2d2c4d2f3b66b0539c9d2157ba39df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкции в отношении россии, брюссель, евросоюз, мид литвы
11:47 21.03.2022 (обновлено: 11:59 21.03.2022)
 
В ЕС обсудят санкций против российской нефтяной отрасли

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об обсуждении санкций против российской нефтяной сферы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран-членов Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России.
Заседание глав МИД Евросоюза пройдет в понедельник в Брюсселе.
Киоск Fish and Chips в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
11:15
Британцы лишатся национального блюда из-за антироссийских санкций
"Министры обсудят это", - сказал Боррель, отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться санкции против российского нефтяного сектора.
Ранее за обсуждение антироссийских санкций ЕС в нефтяной отрасли также выступил глава МИД Литвы.
Люди с флагами Евросоюза и Польши - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
04:40
В Польше пожаловались на санкции Евросоюза
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииБрюссельЕвросоюзМИД Литвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала