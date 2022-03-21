https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779234332.html
В ЕС обсудят санкций против российской нефтяной отрасли
В ЕС обсудят санкций против российской нефтяной отрасли - РИА Новости, 21.03.2022
В ЕС обсудят санкций против российской нефтяной отрасли
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран-членов Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:47
2022-03-21T11:47
2022-03-21T11:59
экономика
санкции в отношении россии
брюссель
евросоюз
мид литвы
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран-членов Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России.Заседание глав МИД Евросоюза пройдет в понедельник в Брюсселе."Министры обсудят это", - сказал Боррель, отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться санкции против российского нефтяного сектора.Ранее за обсуждение антироссийских санкций ЕС в нефтяной отрасли также выступил глава МИД Литвы.
https://ria.ru/20220321/maslo-1779226406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, брюссель, евросоюз, мид литвы
11:47 21.03.2022 (обновлено: 11:59 21.03.2022)
В ЕС обсудят санкций против российской нефтяной отрасли
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об обсуждении санкций против российской нефтяной сферы