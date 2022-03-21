https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779192139.html

США пригрозили расширить санкции против России

США пригрозили расширить санкции против России - РИА Новости, 21.03.2022

США пригрозили расширить санкции против России

США готовы расширить санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, включив в этот список больше российских банков и секторов ее экономики, включая... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T03:05

2022-03-21T03:05

2022-03-21T12:18

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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. США готовы расширить санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, включив в этот список больше российских банков и секторов ее экономики, включая нефтяной и газовый, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.По утверждению представителя Белого дома, расширение санкций коснется "большего числа банков и секторов, которые до сих пор не были затронуты". По его словам, речь идет о "стратегически важных направлениях российской экономики"."В основном это касается нефти и газа, но также есть и другие секторы. Я не хотел бы конкретизировать, но полагаю, президент (Российской Федерации Владимир. — Прим. ред.) Путин знает, о чем идет речь", — добавил американский чиновник высокого ранга.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220321/evrosoyuz-1779193975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия