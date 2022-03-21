03:05 21.03.2022 (обновлено: 12:18 21.03.2022)
США пригрозили расширить санкции против России
Сотрудник Белого дома Сингх допустил возможность расширения санкций США против России
© AP Photo / Jose Luis MaganaБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Белый дом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. США готовы расширить санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, включив в этот список больше российских банков и секторов ее экономики, включая нефтяной и газовый, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
"Мы можем расширить наши санкции, принять (дополнительные. — Прим. ред.) меры, расширить санкции, которые мы уже применили, добавив больше фигурантов. Применить их в отношении большего числа секторов", — сказал Сингх в интервью телеканалу CBS, опубликованном в воскресенье.
По утверждению представителя Белого дома, расширение санкций коснется "большего числа банков и секторов, которые до сих пор не были затронуты". По его словам, речь идет о "стратегически важных направлениях российской экономики".
"В основном это касается нефти и газа, но также есть и другие секторы. Я не хотел бы конкретизировать, но полагаю, президент (Российской Федерации Владимир. — Прим. ред.) Путин знает, о чем идет речь", — добавил американский чиновник высокого ранга.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.