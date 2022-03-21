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"Веймар или Зимбабве?" Америка вглядывается в свое будущее

"Веймар или Зимбабве?" Америка вглядывается в свое будущее - РИА Новости, 21.03.2022

"Веймар или Зимбабве?" Америка вглядывается в свое будущее

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прояснил самый главный аспект нашей безопасности — экономический. Ядерное оружие пока, как мы... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:00

2022-03-21T08:00

2022-03-21T07:59

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прояснил самый главный аспект нашей безопасности — экономический. Ядерное оружие пока, как мы видим, удерживает конфликт на Украине от перерастания в нечто более масштабное. Зато настоящая глобальная битва разворачивается именно на полях экономики. Что люди будут есть, что носить, сколько платить за бензин и коммуналку — вот главные вопросы современности.Наше поле боя с коллективным Западом."Коллапса в экономике не будет", — пообещал нам Медведев. И знаете, звучит убедительно, потому что в 2008 году страна во главе с господином Медведевым уже все это проходила. В августе российская армия, как мы помним, принудила Грузию к миру. А в сентябре начались санкции, которые нам выкатили США и Европа.Наши западные партнеры отложили вступление России в ВТО по просьбе Грузии. Обсуждалось сокращение поставок "Газпрома" в Европу. Чего-то требовал британский премьер, осторожничали французы, трясла щечками Ангела Меркель. Вы помните это? Нет, конечно, не помните. А ведь они тоже были адскими, эти санкции. В 2011 году Россия все-таки вступила в ВТО. За десять лет пребывания в этой организации мы стали одной из самых процветающих стран мира.В 2014 году — господин Медведев в это время был председателем правительства — России выкатили новый пакет санкций. Формально это было наказание за погибший над Донбассом боинг. По сути — нам досталось за Крым. Мы все это прекрасно поняли.Опять-таки нелегко вспомнить, но там были и персональные санкции, и секторальные. ВПК, банки, нефтянка, газовая промышленность. Вот, кому интересно, можно почитать на Deutsche Welle. Типа огласите весь список.Спустя год президент Обама отлил в граните насчет того, что "экономика России порвана в клочья". Ага-ага. А мужики-то и не знали. На самом деле — к сведению Обамы — в России тогда понизился курс рубля, зато поставила новые рекорды ипотека. Поразительно, вы не находите?В 2016 году в ход пошли новые санкции — за "вмешательство" в американские выборы. И там опять что-то было, а мы так толком и не заметили. А потом случилась пандемия коронавируса, и на этот глобальный кризис наша страна отреагировала в привычной для себя манере — очередным ипотечным бумом. Ну если это не устойчивая экономика, то я уже на знаю, что такое устойчивость.Как отметил Медведев, "Госдеп США после первых истерических жестов постепенно начинает сползать со своих "непоколебимых" позиций. Уже прозвучали осторожные заявления о возможной отмене большинства санкций. <…> Тем более что ситуация с ценами на энергоносители в США и Европе запредельно плохая".Тут ведь что значит "запредельно плохая"? Это же не просто какие-то колебания на бирже, на которых, затейливо ругаясь, быстренько наваривают миллиарды некие загадочные брокеры. Это же не фильм "Волк с Уолл-стрит". "Запредельно плохая" означает, что цены на все растут не по дням, а по часам, а зарплаты граждан стоят на месте.Практически одновременно с текстом Дмитрия Медведева на Fox News вышла очередная передача культового ведущего Такера Карлсона. В ней не столько говорят, сколько судорожно подсчитывают. Дюжина яиц в Сан-Франциско стоит уже почти пять долларов, фунт бекона в Нью-Йорке — больше семи долларов. Так это дорогие города по определению. Но вот вам Финикс, штат Аризона. "Сыр недавно стоил девять долларов за фунт, а сейчас 14.56", — жалуется местная жительница. "Цены меняются каждые три дня. Это словно Веймар или Зимбабве", — комментирует Такер Карлсон. Тут обычно российский читатель раздражается и вспоминает про наши цены. Но я прямо не знаю, как объяснить… Дело ведь не просто в том, что дюжина яиц стоит пятьсот рублей, а кружка пива в баре — тысячу. Любой, кто пожил хоть немного в Америке, прекрасно понимает парадоксальный характер тамошней бедности.Несколько лет назад, имея 50 долларов в день, ты чувствовал себя в США нищим, не знал, где проведешь следующую ночь, и рисковал оголодать. Сегодня трудно представить, сколько надо американцу в день, чтобы нормально есть, где-то ночевать и заправлять машину. Да, при практическом отсутствии общественного транспорта и диких ценах на такси машина в Штатах — необходимость.Там, где в России можно проехать зайцем, купить со скидкой, не заплатить "коммуналку", годами "забивать" на налоги, — никаких таких лазеек в США практически не осталось. У любого иностранца в Соединенных Штатах ощущение, будто сам воздух вытягивает деньги из твоего кармана, будто надо платить буквально за каждый вздох. А ведь зарплаты тамошних граждан отнюдь не растут. Официальные цифры инфляции выглядят чистым издевательством. Вчера в Лос-Анджелесе заправить бак машины стоило около ста восьмидесяти долларов. Возможно, сегодня это еще дороже.В Америке появился новый вид воровства — люди подкрадываются к чужим машинам, просверливают дырочки в бензобаке и сливают оттуда бензин. Автовладельцу приходится покупать новый бензобак. Он стоит не меньше тысячи долларов.С известным ужасом американцы начинают понимать, что стоимость бензина влияет буквально на все — цены на еду, мебель, бытовую технику, доставку. Дорожает все, и темпы этого удорожания никак не бьются с официальной инфляцией. Людям — работающим людям — становится банально нечего есть. Очереди в Нью-Йорке за бесплатными продуктами растягиваются на несколько кварталов."Правительства рушатся, когда взлетают цены на еду. Голодные люди опасны," — предупреждает Вашингтон журналист Карлсон.А пока он сочиняет свои филиппики в адрес Джо Байдена, я хожу по огромному московскому супермаркету, выбираю, из чего сготовить обед детям, и вижу поразительные вещи. Двух недель не прошло с начала западных санкций, а полки столичного магазина уже заполняют какие-то безвестные и прекрасные российские товары. Кондитерка, трикотаж, шоколад, сыры разных сортов, крымские вина. Как же велика и обильна оказалась наша земля. А цены-то, цены — все это раза в два-три дешевле того, что заряжают известные западные бренды.Тут, конечно, возникают вопросы к ретейлерам: чего ж это вы раньше не пускали на свои полки всю эту вкусноту? Но можно надеяться, что дальше российские продукты пробьют себе дорогу в самые понтовые московские магазины и по пути в клочья порвут всех своих западных конкурентов.Критики спецоперации на Украине указывают на то, что инфляция и девальвация рубля уничтожили средний класс в России. Мне кажется, что нынешняя экономическая турбулентность его как раз создает. Да, люди, увлекавшиеся престижным потреблением импортного барахла, сегодня действительно чувствуют себя не лучшим образом. Зато те, кто, отказывая себе в барахле, вкладывал в недвижимость, сегодня пожинают плоды, видя, насколько она выросла в цене.Но ведь именно домовладельцы и являются истинным средним классом страны. О какой самостоятельности можно говорить, если у тебя нет своей крыши над головой? Этого не заменят никакие брендовые шмотки. Сегодня по числу обладателей недвижимости Россия уверенно стремится к мировому лидерству. Впереди нас лишь Китай. А вот доля домовладельцев в США так же уверенно снижается.Гонконгская газета South China Morning Post — ни секунды не симпатизирующая России, а скорее англоцентричная — констатирует, что антироссийские санкции полностью скомпрометировали американский доллар в качестве резервной валюты. Страны мира будут стараться переходить на другие валюты, в том числе китайский юань.Однако, если честно, воровство у российского Центробанка поставило под сомнение вообще все валюты. Вряд ли Япония, Индия, Южная Корея захотят переводить свои резервы в китайский юань — мало ли что случится? Да и сам Китай не может позволить себе перевести все свои триллионы долларов в юани. И вот возникает поразительное, средневековое какое-то решение для Китая — арендовать по всему миру суда, залить туда нефть и хранить ее в качестве своих резервов. Неплохо, да?Средневековье, куда норовят опустить мир наши западные партнеры, отличалось высоким, как мы сказали бы сегодня, уровнем продуктовой нестабильности. Тогда, попросту говоря, люди регулярно голодали. Сегодня голод грозит отнюдь не только развивающимся странам, им как раз вполне можно помочь. Россия уже массово отгружает гуманитарку той же Украине.Натуральный массовый голод уже этой осенью грозит странам, чей уровень жизни совсем недавно был мечтой для всех остальных государств. Америка с ее антироссийскими санкциями тут первый кандидат на выбывание. Еще будут наши сердобольные граждане в Нью-Йорк гуманитарку посылать.Продолжим цитировать Дмитрия Медведева: "Ситуация с ценами на энергоносители в США и Европе запредельно плохая, и местные элиты пытаются свалить ее на Россию. Но народы этих стран не старые маразматики из их русофобского руководства. Они все понимают и скоро предъявят им счет за цену "антироссийских санкций", которые оплачены из кошельков граждан западных стран".О чем-то таком уже начали догадываться и в Америке. "Когда люди не могут позволить себе купить еды, ох, ребята, это значит, мы на грани чего-то ужасного. Пора проснуться, и как можно быстрее", — предупреждает Такер Карлсон американские элиты. Услышат ли они?

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авторы, джо байден, ангела меркель, грузия, лос-анджелес, россия, газпром