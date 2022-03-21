https://ria.ru/20220321/samolet-1779255950.html
Момент падения пассажирского самолета в Китае. Видео
Момент падения, предположительно, Boeing 737 в Китае попал на видео - РИА Новости, 21.03.2022
Момент падения пассажирского самолета в Китае. Видео
В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент падения пассажирского лайнера Boeing 737 на юге Китая. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:18
2022-03-21T13:18
2022-03-21T13:18
гуанси-чжуанский автономный район
китай
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент падения пассажирского лайнера Boeing 737 на юге Китая.На кадрах видно, что объект, похожий на самолет, стремительно летит вниз. При этом заметно, что воздушное судно падает практически вертикально.По информации национального телевидения КНР, самолет разбился в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 132 человека, их ищут спасатели. Лесной пожар, который начался после крушения, потушили.
https://ria.ru/20220321/krushenie-1779230121.html
гуанси-чжуанский автономный район
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуанси-чжуанский автономный район, китай
Момент падения, предположительно, Boeing 737 в Китае попал на видео
Момент падения, предположительно, пассажирского самолета Boeing 737 в Китае попал на видео