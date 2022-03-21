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Момент падения, предположительно, Boeing 737 в Китае попал на видео - РИА Новости, 21.03.2022
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Момент падения пассажирского самолета в Китае. Видео
Момент падения, предположительно, Boeing 737 в Китае попал на видео - РИА Новости, 21.03.2022
Момент падения пассажирского самолета в Китае. Видео
В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент падения пассажирского лайнера Boeing 737 на юге Китая. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:18
2022-03-21T13:18
гуанси-чжуанский автономный район
китай
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент падения пассажирского лайнера Boeing 737 на юге Китая.На кадрах видно, что объект, похожий на самолет, стремительно летит вниз. При этом заметно, что воздушное судно падает практически вертикально.По информации национального телевидения КНР, самолет разбился в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 132 человека, их ищут спасатели. Лесной пожар, который начался после крушения, потушили.
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гуанси-чжуанский автономный район, китай
13:18 21.03.2022
 
Момент падения, предположительно, Boeing 737 в Китае попал на видео

Момент падения, предположительно, пассажирского самолета Boeing 737 в Китае попал на видео

CC BY-SA 2.0 / byeangel / China Eastern Airlines Boeing 737-79PСамолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
CC BY-SA 2.0 / byeangel / China Eastern Airlines Boeing 737-79P
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент падения пассажирского лайнера Boeing 737 на юге Китая.
На кадрах видно, что объект, похожий на самолет, стремительно летит вниз. При этом заметно, что воздушное судно падает практически вертикально.
По информации национального телевидения КНР, самолет разбился в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 132 человека, их ищут спасатели. Лесной пожар, который начался после крушения, потушили.
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
11:31
Появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета в Китае
 
Гуанси-Чжуанский автономный районКитай
 
 
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