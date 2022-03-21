https://ria.ru/20220321/samolet-1779255950.html

Момент падения пассажирского самолета в Китае. Видео

Момент падения, предположительно, Boeing 737 в Китае попал на видео - РИА Новости, 21.03.2022

Момент падения пассажирского самолета в Китае. Видео

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент падения пассажирского лайнера Boeing 737 на юге Китая. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:18

2022-03-21T13:18

2022-03-21T13:18

гуанси-чжуанский автономный район

китай

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент падения пассажирского лайнера Boeing 737 на юге Китая.На кадрах видно, что объект, похожий на самолет, стремительно летит вниз. При этом заметно, что воздушное судно падает практически вертикально.По информации национального телевидения КНР, самолет разбился в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 132 человека, их ищут спасатели. Лесной пожар, который начался после крушения, потушили.

https://ria.ru/20220321/krushenie-1779230121.html

гуанси-чжуанский автономный район

китай

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

гуанси-чжуанский автономный район, китай