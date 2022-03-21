https://ria.ru/20220321/saakashvili-1779257996.html

Саакашвили поделился идеей по присоединению Абхазии и Южной Осетии к Грузии

Саакашвили поделился идеей по присоединению Абхазии и Южной Осетии к Грузии - РИА Новости, 21.03.2022

Саакашвили поделился идеей по присоединению Абхазии и Южной Осетии к Грузии

Заключенный бывший президент Михаил Саакашвили рассказал о своем плане по присоединению Абхазии и Южной Осетии к Грузии, согласно которому в течение этого года... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:24

2022-03-21T13:24

2022-03-21T13:24

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грузия

россия

южная осетия

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ТБИЛИСИ, 21 мар - РИА Новости. Заключенный бывший президент Михаил Саакашвили рассказал о своем плане по присоединению Абхазии и Южной Осетии к Грузии, согласно которому в течение этого года должна произойти смена правительства, проведение внеочередных парламентских выборов и реинтеграция республик в состав грузинского государства."Если в Грузии будут паспорта Евросоюза, они (жители Абхазии и Южной Осетии - ред.) избавятся от всех комплексов и это будет мирное возвращение. Они не будут бояться, что пропадут с карты, или что их культуре будет что-то угрожать. План следующий - смена правительства весной, организация национального правительства, проведение внеочередных выборов до конца года и в этом году начнется реинтеграция Абхазии и Цхинвала в состав грузинского государства. Это историческое окно, которое открывается на фоне событий на Украине (начатой 24 февраля военной операции РФ по демилитаризации - ред.)", - заявил Саакашвили во время выступления на очередном судебном заседании.Саакашвили напомнил, что на нем надета кофта в цветах украинского флага.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20220303/podderzhka-1776159458.html

https://ria.ru/20220320/nato-1779123848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, россия, южная осетия, евросоюз