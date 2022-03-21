Саакашвили поделился идеей по присоединению Абхазии и Южной Осетии к Грузии
Саакашвили рассказал о своем плане по присоединению Абхазии и Южной Осетии к Грузии
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 21 мар - РИА Новости. Заключенный бывший президент Михаил Саакашвили рассказал о своем плане по присоединению Абхазии и Южной Осетии к Грузии, согласно которому в течение этого года должна произойти смена правительства, проведение внеочередных парламентских выборов и реинтеграция республик в состав грузинского государства.
"Если в Грузии будут паспорта Евросоюза, они (жители Абхазии и Южной Осетии - ред.) избавятся от всех комплексов и это будет мирное возвращение. Они не будут бояться, что пропадут с карты, или что их культуре будет что-то угрожать. План следующий - смена правительства весной, организация национального правительства, проведение внеочередных выборов до конца года и в этом году начнется реинтеграция Абхазии и Цхинвала в состав грузинского государства. Это историческое окно, которое открывается на фоне событий на Украине (начатой 24 февраля военной операции РФ по демилитаризации - ред.)", - заявил Саакашвили во время выступления на очередном судебном заседании.
Саакашвили напомнил, что на нем надета кофта в цветах украинского флага.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.