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Москалькова назвала русофобию неохолокостом - РИА Новости, 21.03.2022
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Москалькова назвала русофобию неохолокостом
Москалькова назвала русофобию неохолокостом - РИА Новости, 21.03.2022
Москалькова назвала русофобию неохолокостом
Ущемление прав русских людей по признаку национальности наблюдается по всему миру, масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:49
2022-03-21T09:49
украина
россия
сербия
в мире
татьяна москалькова
оон
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ущемление прав русских людей по признаку национальности наблюдается по всему миру, масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать неохолокостом, когда все направлено на растаптывание культуры и человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Двадцать первое марта провозглашен ООН международным Днем борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Как ни печально, сегодня эта тема актуальна, как никогда. Мы наблюдаем по всему миру беспрецедентное ущемление прав русских людей по признаку национальности. Масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать новым неохолокостом: когда все направлено на то, чтобы растоптать нашу культуру, традиции, человека самого как такового. Подлинное расчеловечивание", - говорится в заявлении уполномоченного к Дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.Она отметила, что дискриминации подвергаются представители мировой культуры российского происхождения, студентов отчисляют из вузов, а пациентам отказывают в медпомощи."Страны рвут культурные связи и даже отказываются от величайших представителей мировой культуры, таких как Гергиев, Нетребко; отвратительное изгнание наших паралимпийцев, людей особой силы духа; русским детям за границей не дают учиться, отчисляют из университетов студентов; русским запрещают посещать рестораны, отказывают в медицинской помощи", - сообщила Москалькова.По ее словам, эта "отвратительная тенденция" продолжалась годами и "началась не сегодня"."Горько было видеть непрекращающиеся годами нарушения прав русского и русскоязычного населения на территории современной Украины, в которой попирались основополагающие права человека, свобода слова и выражения мнений, право пользоваться родным языком", - добавила омбудсмен.По ее словам, "несмотря на политизацию правозащитной повестки", позицию РФ по вопросам русофобии на международной арене поддержали Верховный комиссар ООН, канцлер Германии, Чешский омбудсмен, лидер Движения социалистов Сербии, президент Турции, которые призывают прекратить травлю.
https://ria.ru/20220320/rasizm-1779118750.html
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украина, россия, сербия, в мире, татьяна москалькова, оон
09:49 21.03.2022
 
Москалькова назвала русофобию неохолокостом

Омбудсмен Москалькова назвала русофобию неохолокостом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ущемление прав русских людей по признаку национальности наблюдается по всему миру, масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать неохолокостом, когда все направлено на растаптывание культуры и человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Двадцать первое марта провозглашен ООН международным Днем борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Как ни печально, сегодня эта тема актуальна, как никогда. Мы наблюдаем по всему миру беспрецедентное ущемление прав русских людей по признаку национальности. Масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать новым неохолокостом: когда все направлено на то, чтобы растоптать нашу культуру, традиции, человека самого как такового. Подлинное расчеловечивание", - говорится в заявлении уполномоченного к Дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
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Она отметила, что дискриминации подвергаются представители мировой культуры российского происхождения, студентов отчисляют из вузов, а пациентам отказывают в медпомощи.
"Страны рвут культурные связи и даже отказываются от величайших представителей мировой культуры, таких как Гергиев, Нетребко; отвратительное изгнание наших паралимпийцев, людей особой силы духа; русским детям за границей не дают учиться, отчисляют из университетов студентов; русским запрещают посещать рестораны, отказывают в медицинской помощи", - сообщила Москалькова.
По ее словам, эта "отвратительная тенденция" продолжалась годами и "началась не сегодня".
"Горько было видеть непрекращающиеся годами нарушения прав русского и русскоязычного населения на территории современной Украины, в которой попирались основополагающие права человека, свобода слова и выражения мнений, право пользоваться родным языком", - добавила омбудсмен.
По ее словам, "несмотря на политизацию правозащитной повестки", позицию РФ по вопросам русофобии на международной арене поддержали Верховный комиссар ООН, канцлер Германии, Чешский омбудсмен, лидер Движения социалистов Сербии, президент Турции, которые призывают прекратить травлю.
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