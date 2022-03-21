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Во Франции предложили переименовать школу, названную в честь Солженицына - РИА Новости, 21.03.2022
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Во Франции предложили переименовать школу, названную в честь Солженицына
Во Франции предложили переименовать школу, названную в честь Солженицына - РИА Новости, 21.03.2022
Во Франции предложили переименовать школу, названную в честь Солженицына
Администрация французского департамента Вандея получила петицию с требованием переименовать среднюю школу в Эзене, названную в честь русского писателя... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T04:17
2022-03-21T04:17
франция
россия
александр солженицын
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Администрация французского департамента Вандея получила петицию с требованием переименовать среднюю школу в Эзене, названную в честь русского писателя Александра Солженицына. Соответствующую информацию распространила газета Le Figaro.Вместо него предлагается увековечить память украинского революционера-анархиста Всеволода Михайловича Эйзенбаума, который известен под псевдонимом Волин.Переименование, утверждается в статье, позволит не только привлечь внимание к украинцу, но и почтить память человека, чей жизненный путь создатели петиции посчитали более достойным.Александр Солженицын – лауреат Нобелевской премии по литературе - посещал департамент в 1993 году по случаю 200-летия Вандейского восстания. Средняя школа в Эзене получила его имя в 2005 года в честь этого визита, а также литературных работ автора.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".После начала российской специальной военной операции на Украине на Западе началась "отмена" российской культуры и связей с Москвой. Западные организации отказываются от сотрудничества с музыкантами из России.Так, мэрия Мюнхена разорвала контракт с Валерием Гергиевым — главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра. Баварская государственная опера отказалась сотрудничать как с Гергиевым, так и с оперной певицей Анной Нетребко. Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра.
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франция, россия, александр солженицын, в мире
04:17 21.03.2022
 
Во Франции предложили переименовать школу, названную в честь Солженицына

Во Франции появилась петиция с призывом переименовать школу, названную в честь Солженицына

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПисатель Александр Солженицын
Писатель Александр Солженицын - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Писатель Александр Солженицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Администрация французского департамента Вандея получила петицию с требованием переименовать среднюю школу в Эзене, названную в честь русского писателя Александра Солженицына. Соответствующую информацию распространила газета Le Figaro.
Вместо него предлагается увековечить память украинского революционера-анархиста Всеволода Михайловича Эйзенбаума, который известен под псевдонимом Волин.
Переименование, утверждается в статье, позволит не только привлечь внимание к украинцу, но и почтить память человека, чей жизненный путь создатели петиции посчитали более достойным.
Александр Солженицын – лауреат Нобелевской премии по литературе - посещал департамент в 1993 году по случаю 200-летия Вандейского восстания. Средняя школа в Эзене получила его имя в 2005 года в честь этого визита, а также литературных работ автора.
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Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
После начала российской специальной военной операции на Украине на Западе началась "отмена" российской культуры и связей с Москвой. Западные организации отказываются от сотрудничества с музыкантами из России.
Так, мэрия Мюнхена разорвала контракт с Валерием Гергиевым — главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра. Баварская государственная опера отказалась сотрудничать как с Гергиевым, так и с оперной певицей Анной Нетребко. Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра.
 
ФранцияРоссияАлександр СолженицынВ мире
 
 
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