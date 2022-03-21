"Ростех" разработал систему организации движения беспилотников в городах
"Ростех" создал комплекс "Юпитер" для организации движения беспилотников в городах
Эмблема госкорпорации "Ростех"
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Дочка" госкорпорации "Ростех", компания "Азимут", создала комплекс "Юпитер" для организации движения беспилотников в условиях городской среды, говорится в сообщении госкорпорации.
"Комплекс средств автоматизации "Юпитер" поддерживает весь функционал, необходимый для планирования полетов беспилотников, информационного обеспечения полетов, регистрации, учета, идентификации, авторизации, геозонирования, наблюдения и мониторинга полетов, взаимодействия с органами ЕС ОрВД, выдает оповещения в случае отклонения от маршрута, опасного сближения с объектами инфраструктуры или другими летательными аппаратами", - отметили в "Ростехе".
Предполагается, что технологическое решение будет востребовано при перевозке грузов с помощью дронов и создании системы аэротакси.
Тестовые испытания устройства прошли в экспериментальной зоне городской авиамобильности на базе "Сколково". "Юпитер" успешно отработал взаимодействие с дронами производства компании "АэроДронСервис". Наблюдение за беспилотниками осуществлялось с использованием сети мобильной связи 5G.
"Комплекс разработанных нами решений является первым шагом к интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России. Потенциал для ее применения очень широк: платформа поможет использовать дроны для доставки грузов, мониторинга городской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и организации служб аэротакси. Мы намерены продолжить тестировать систему, дорабатывать ее в соответствии с запросами потенциальных заказчиков и расширять функционал", – сказал заместитель гендиректора "Азимута" Виктор Соломенцев.
"Использование дронов для решения городских задач является исключительно актуальным в условиях возрастающих потребностей по доставке грузов, аэротакси, мониторинга. Разрабатываемые и тестируемые в рамках создания среды городской аэромобильности решения позволят организовать эффективное использование воздушного пространства дронами, оперативно получать разрешения на выполнение полетов, аэронавигационную и метеорологическую информацию, а также наблюдать и управлять дронами через сеть связи 5G, предупреждать столкновения дронов", – прокомментировал в свою очередь вице-президент фонда "Сколково" Алексей Беляков.