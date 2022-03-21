https://ria.ru/20220321/rostekh-1779224715.html

"Ростех" разработал систему организации движения беспилотников в городах

"Ростех" разработал систему организации движения беспилотников в городах - РИА Новости, 21.03.2022

"Ростех" разработал систему организации движения беспилотников в городах

"Дочка" госкорпорации "Ростех", компания "Азимут", создала комплекс "Юпитер" для организации движения беспилотников в условиях городской среды, говорится в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:06

2022-03-21T11:06

2022-03-21T11:06

технологии

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Дочка" госкорпорации "Ростех", компания "Азимут", создала комплекс "Юпитер" для организации движения беспилотников в условиях городской среды, говорится в сообщении госкорпорации."Комплекс средств автоматизации "Юпитер" поддерживает весь функционал, необходимый для планирования полетов беспилотников, информационного обеспечения полетов, регистрации, учета, идентификации, авторизации, геозонирования, наблюдения и мониторинга полетов, взаимодействия с органами ЕС ОрВД, выдает оповещения в случае отклонения от маршрута, опасного сближения с объектами инфраструктуры или другими летательными аппаратами", - отметили в "Ростехе".Предполагается, что технологическое решение будет востребовано при перевозке грузов с помощью дронов и создании системы аэротакси.Тестовые испытания устройства прошли в экспериментальной зоне городской авиамобильности на базе "Сколково". "Юпитер" успешно отработал взаимодействие с дронами производства компании "АэроДронСервис". Наблюдение за беспилотниками осуществлялось с использованием сети мобильной связи 5G."Комплекс разработанных нами решений является первым шагом к интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России. Потенциал для ее применения очень широк: платформа поможет использовать дроны для доставки грузов, мониторинга городской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и организации служб аэротакси. Мы намерены продолжить тестировать систему, дорабатывать ее в соответствии с запросами потенциальных заказчиков и расширять функционал", – сказал заместитель гендиректора "Азимута" Виктор Соломенцев."Использование дронов для решения городских задач является исключительно актуальным в условиях возрастающих потребностей по доставке грузов, аэротакси, мониторинга. Разрабатываемые и тестируемые в рамках создания среды городской аэромобильности решения позволят организовать эффективное использование воздушного пространства дронами, оперативно получать разрешения на выполнение полетов, аэронавигационную и метеорологическую информацию, а также наблюдать и управлять дронами через сеть связи 5G, предупреждать столкновения дронов", – прокомментировал в свою очередь вице-президент фонда "Сколково" Алексей Беляков.

https://ria.ru/20220309/kriptoprotsessory-1777261453.html

https://ria.ru/20220305/rostekh-1776659997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

технологии, россия, сколково, фонд "сколково", ростех, общество