https://ria.ru/20220321/rossiya-1779187832.html

Во Франции признали незаменимость России на рынке продовольствия

Во Франции признали незаменимость России на рынке продовольствия - РИА Новости, 21.03.2022

Во Франции признали незаменимость России на рынке продовольствия

С учетом потребности ряда стран в российской пшенице Москва наверняка будет и далее играть важную роль на международной арене, заявил в интервью телеканалу... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T01:14

2022-03-21T01:14

2022-03-21T01:14

в мире

франция

евросоюз

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. С учетом потребности ряда стран в российской пшенице Москва наверняка будет и далее играть важную роль на международной арене, заявил в интервью телеканалу France 24 глава специализирующегося на вопросах мирового сельского хозяйства аналитического центра Demeter Себастьен Абис.Как отметил эксперт, в юго-западных регионах России и на Украине производится "примерно 15 процентов всего мирового объема пшеницы и почти 30 процентов ее мирового экспорта". Кроме того, на две страны приходится 80 процентов мировых объемов производства подсолнечного масла."Пшеница становится геополитической проблемой, и это ощущается сейчас сильнее, чем когда-либо. Ведь за всем встает вопрос о том, как различные страны будут позиционировать себя по отношению к российскому рынку. Продолжит ли Россия экспортировать зерно? Учитывая потребности некоторых стран, Москва почти наверняка будет и дальше играть важную роль на международной арене", — указал Абис.По его словам, призыв министра сельского хозяйства Франции Жюльена Денорманди компенсировать утраченные поставки является наиболее прагматичным вариантом в нынешних условиях, однако, как подчеркнул эксперт, "мы вряд ли сможем уже к лету нарастить производство просто по щелчку пальцев"."Для этого нужно обеспечить производителям средства и ресурсы, а также пересмотреть нормы для невозделанных земель. В последние годы Европа придерживалась политики "производим лучше". А чтобы производить больше, нужно будет полностью пересмотреть сельскохозяйственную политику ЕС", - резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778934576.html

https://ria.ru/20220320/myaso-1779081575.html

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в мире, франция, евросоюз, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, украина