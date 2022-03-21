Рейтинг@Mail.ru
Рогозин рассказал о биооружии, которое разрабатывалось на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/rogozin-1779204774.html
Рогозин рассказал о биооружии, которое разрабатывалось на Украине
Рогозин рассказал о биооружии, которое разрабатывалось на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
Рогозин рассказал о биооружии, которое разрабатывалось на Украине
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:06
2022-03-21T09:39
в мире
дмитрий рогозин
министерство обороны сша
сша
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4951158ba52297e8d1057ca8dba8b3fb.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет "определенных этносов", в частности против "русского населения России"."Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн", - написал он в своем Telegram-канале.Рогозин уточнил. что возглавлял с марта 2017 года по апрель 2018 года правительственную комиссию по вопросам биологической и химической безопасности, где неоднократно рассматривались вопросы окружения России биолабораториями США."Не является секретом для руководства нашей страны и то, что целью этих биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка "этнического оружия" против русского населения России", - добавил Рогозин.Гендиректор госкорпорации предположил, что свидетельства, добытые российскими военными биологами в расположенных на Украине биолабораториях подтвердят, что США под боком России при попустительстве "или прямой поддержке киевских властей" разрабатывали этническое оружие геноцида русской нации."Надеюсь, что американским и укронацистским "биоинженерам", повторяющим дело печально известного доктора Йозефа Менгеле, не удастся уничтожить все следы их преступлений", - написал он.
https://ria.ru/20220312/poligon-1777782369.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/minoborony-1778692442.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_02e6a20ca0a32a838ba5bea64c120577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий рогозин, министерство обороны сша, сша, россия, украина
09:06 21.03.2022 (обновлено: 09:39 21.03.2022)
 
Рогозин рассказал о биооружии, которое разрабатывалось на Украине

Рогозин заявил, что биооружие, создаваемое на Украине, действует на репродуктивную систему

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет "определенных этносов", в частности против "русского населения России".
"Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн", - написал он в своем Telegram-канале.
Рогозин уточнил. что возглавлял с марта 2017 года по апрель 2018 года правительственную комиссию по вопросам биологической и химической безопасности, где неоднократно рассматривались вопросы окружения России биолабораториями США.
"Не является секретом для руководства нашей страны и то, что целью этих биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка "этнического оружия" против русского населения России", - добавил Рогозин.
Биологическая опасность - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 03:37
Микробиолог: США превратили Украину в "суперполигон" для создания биооружия
Гендиректор госкорпорации предположил, что свидетельства, добытые российскими военными биологами в расположенных на Украине биолабораториях подтвердят, что США под боком России при попустительстве "или прямой поддержке киевских властей" разрабатывали этническое оружие геноцида русской нации.
"Надеюсь, что американским и укронацистским "биоинженерам", повторяющим дело печально известного доктора Йозефа Менгеле, не удастся уничтожить все следы их преступлений", - написал он.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 16:23В мире
В Минобороны РФ заявили, что на Украине создавались компоненты биооружия
 
В миреДмитрий РогозинМинистерство обороны СШАСШАРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала