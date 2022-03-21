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Рогозин рассказал о биооружии, которое разрабатывалось на Украине
Рогозин рассказал о биооружии, которое разрабатывалось на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
Рогозин рассказал о биооружии, которое разрабатывалось на Украине
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:06
2022-03-21T09:06
2022-03-21T09:39
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет "определенных этносов", в частности против "русского населения России"."Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн", - написал он в своем Telegram-канале.Рогозин уточнил. что возглавлял с марта 2017 года по апрель 2018 года правительственную комиссию по вопросам биологической и химической безопасности, где неоднократно рассматривались вопросы окружения России биолабораториями США."Не является секретом для руководства нашей страны и то, что целью этих биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка "этнического оружия" против русского населения России", - добавил Рогозин.Гендиректор госкорпорации предположил, что свидетельства, добытые российскими военными биологами в расположенных на Украине биолабораториях подтвердят, что США под боком России при попустительстве "или прямой поддержке киевских властей" разрабатывали этническое оружие геноцида русской нации."Надеюсь, что американским и укронацистским "биоинженерам", повторяющим дело печально известного доктора Йозефа Менгеле, не удастся уничтожить все следы их преступлений", - написал он.
https://ria.ru/20220312/poligon-1777782369.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий рогозин, министерство обороны сша, сша, россия, украина
09:06 21.03.2022 (обновлено: 09:39 21.03.2022)
Рогозин рассказал о биооружии, которое разрабатывалось на Украине
Рогозин заявил, что биооружие, создаваемое на Украине, действует на репродуктивную систему