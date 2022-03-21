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Renault возобновила производство автомобилей на заводе в Москве - РИА Новости, 21.03.2022
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Renault возобновила производство автомобилей на заводе в Москве
Renault возобновила производство автомобилей на заводе в Москве - РИА Новости, 21.03.2022
Renault возобновила производство автомобилей на заводе в Москве
Компания Renault возобновила производство автомобилей на своем заводе в Москве в понедельник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T20:35
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авто
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renault s.a
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ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Компания Renault возобновила производство автомобилей на своем заводе в Москве в понедельник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя автоконцерна.Ранее компания Renault объявляла о приостановке производства на своем заводе в Москве с 28 февраля по 5 марта в связи с перебоями в поставке комплектующих.Renault с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. На нем производятся модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.
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экономика, авто, москва, renault s.a, renault duster
20:35 21.03.2022
 
Renault возобновила производство автомобилей на заводе в Москве

Рейтер: Renault 21 марта возобновила производство автомобилей на своем заводе в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПроизводство автомобилей Renault Arkana
Производство автомобилей Renault Arkana - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Производство автомобилей Renault Arkana . Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Компания Renault возобновила производство автомобилей на своем заводе в Москве в понедельник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя автоконцерна.
Ранее компания Renault объявляла о приостановке производства на своем заводе в Москве с 28 февраля по 5 марта в связи с перебоями в поставке комплектующих.
Renault с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. На нем производятся модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.
 
ЭкономикаАвтоМоскваRenault S.ARenault Duster
 
 
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