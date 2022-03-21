https://ria.ru/20220321/renault-1779340226.html
Renault возобновила производство автомобилей на заводе в Москве
Renault возобновила производство автомобилей на заводе в Москве - РИА Новости, 21.03.2022
Renault возобновила производство автомобилей на заводе в Москве
Компания Renault возобновила производство автомобилей на своем заводе в Москве в понедельник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T20:35
2022-03-21T20:35
2022-03-21T20:35
экономика
авто
москва
renault s.a
renault duster
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ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Компания Renault возобновила производство автомобилей на своем заводе в Москве в понедельник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя автоконцерна.Ранее компания Renault объявляла о приостановке производства на своем заводе в Москве с 28 февраля по 5 марта в связи с перебоями в поставке комплектующих.Renault с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. На нем производятся модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, москва, renault s.a, renault duster
Renault возобновила производство автомобилей на заводе в Москве
Рейтер: Renault 21 марта возобновила производство автомобилей на своем заводе в Москве