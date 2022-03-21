https://ria.ru/20220321/referendum-1779355916.html

Зеленский предложил провести референдум по переговорам с Россией

Зеленский предложил провести референдум по переговорам с Россией - РИА Новости, 21.03.2022

Зеленский предложил провести референдум по переговорам с Россией

Владимир Зеленский хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал всеукраинский референдум. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T22:33

2022-03-21T22:33

2022-03-21T23:21

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир путин

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владимир зеленский

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал всеукраинский референдум."Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма", — приводит слова Зеленского издание "Общественное".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779283871.html

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Петр Попадюк

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