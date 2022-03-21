https://ria.ru/20220321/rassrochka-1779209428.html

В России прекращают продажи электроники в кредит и рассрочку, пишут СМИ

В России прекращают продажи электроники в кредит и рассрочку, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2022

В России прекращают продажи электроники в кредит и рассрочку, пишут СМИ

Российские магазины электроники вынуждены отказаться от продажи техники в рассрочку, сообщили "Известия" со ссылкой на представителей торговых сетей. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:38

2022-03-21T09:38

2022-03-21T16:09

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

apple

эльдорадо

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские магазины электроники вынуждены отказаться от продажи техники в рассрочку, сообщили "Известия" со ссылкой на представителей торговых сетей.СМИ уточнило, что отказаться от рассрочки пришлось из-за повышения ключевой ставки ЦБ, волатильности курсов валют и резкого роста цен.Как выяснил корреспондент издания, теперь в рассрочку невозможно купить технику в Apple re:Store, управляемой Inventive Retail Group (IRG), однако в самой компании от комментариев отказались. Представитель сети "М. Видео — Эльдорадо" Валерия Андреева объяснила, с чем связано решение отменить оплату электроники в рассрочку."Это один из вариантов промо, в рамках которого ретейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита. В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик — один из способов сдерживания розничных цен", — сказала она.Ранее сервис сравнения товаров и цен Price.ru провел исследование рынка бытовой техники и пришел к выводу, что крупная бытовая техника в России за три недели подорожала в среднем на 50%, а спрос на нее подскочил более чем в два раза. Наибольший рост цен и спроса показала крупная техника для кухни. На 239,5% увеличился спрос на кондиционеры, а некоторые модели подорожали на 52%.

https://ria.ru/20220310/tseny-1777415392.html

https://ria.ru/20220318/tseny-1778925671.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), apple, эльдорадо, санкции в отношении россии