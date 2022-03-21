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В России прекращают продажи электроники в кредит и рассрочку, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2022
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В России прекращают продажи электроники в кредит и рассрочку, пишут СМИ
В России прекращают продажи электроники в кредит и рассрочку, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2022
В России прекращают продажи электроники в кредит и рассрочку, пишут СМИ
Российские магазины электроники вынуждены отказаться от продажи техники в рассрочку, сообщили "Известия" со ссылкой на представителей торговых сетей. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:38
2022-03-21T16:09
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
apple
эльдорадо
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские магазины электроники вынуждены отказаться от продажи техники в рассрочку, сообщили "Известия" со ссылкой на представителей торговых сетей.СМИ уточнило, что отказаться от рассрочки пришлось из-за повышения ключевой ставки ЦБ, волатильности курсов валют и резкого роста цен.Как выяснил корреспондент издания, теперь в рассрочку невозможно купить технику в Apple re:Store, управляемой Inventive Retail Group (IRG), однако в самой компании от комментариев отказались. Представитель сети "М. Видео — Эльдорадо" Валерия Андреева объяснила, с чем связано решение отменить оплату электроники в рассрочку."Это один из вариантов промо, в рамках которого ретейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита. В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик — один из способов сдерживания розничных цен", — сказала она.Ранее сервис сравнения товаров и цен Price.ru провел исследование рынка бытовой техники и пришел к выводу, что крупная бытовая техника в России за три недели подорожала в среднем на 50%, а спрос на нее подскочил более чем в два раза. Наибольший рост цен и спроса показала крупная техника для кухни. На 239,5% увеличился спрос на кондиционеры, а некоторые модели подорожали на 52%.
https://ria.ru/20220310/tseny-1777415392.html
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), apple, эльдорадо, санкции в отношении россии
09:38 21.03.2022 (обновлено: 16:09 21.03.2022)
 
В России прекращают продажи электроники в кредит и рассрочку, пишут СМИ

"Известия": магазины электроники в России прекратили продажу техники в рассрочку

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские магазины электроники вынуждены отказаться от продажи техники в рассрочку, сообщили "Известия" со ссылкой на представителей торговых сетей.
СМИ уточнило, что отказаться от рассрочки пришлось из-за повышения ключевой ставки ЦБ, волатильности курсов валют и резкого роста цен.
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Как выяснил корреспондент издания, теперь в рассрочку невозможно купить технику в Apple re:Store, управляемой Inventive Retail Group (IRG), однако в самой компании от комментариев отказались. Представитель сети "М. Видео — Эльдорадо" Валерия Андреева объяснила, с чем связано решение отменить оплату электроники в рассрочку.
"Это один из вариантов промо, в рамках которого ретейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита. В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик — один из способов сдерживания розничных цен", — сказала она.
Ранее сервис сравнения товаров и цен Price.ru провел исследование рынка бытовой техники и пришел к выводу, что крупная бытовая техника в России за три недели подорожала в среднем на 50%, а спрос на нее подскочил более чем в два раза. Наибольший рост цен и спроса показала крупная техника для кухни. На 239,5% увеличился спрос на кондиционеры, а некоторые модели подорожали на 52%.
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ЭкономикаТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)AppleЭльдорадоСанкции в отношении России
 
 
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