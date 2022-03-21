https://ria.ru/20220321/rakety-1779320761.html
В Минобороны оценили эффективность применения крылатых ракет на Украине
В Минобороны оценили эффективность применения крылатых ракет на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
В Минобороны оценили эффективность применения крылатых ракет на Украине
Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре, РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:55
2022-03-21T17:55
2022-03-21T19:05
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вынужден прокомментировать слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты", - сказал Конашенков. По его словам, применение крылатых ракет "в высшей степени эффективно"."Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220321/battareya-1779319929.html
россия
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Минобороны о применении комплексов "Кинжал" и об ударе по базе националистов в Киеве
Брифинг Минобороны России о применении гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и об ударе по базе националистов в неработающем торговом центре на окраине Киева
2022-03-21T17:55
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безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:55 21.03.2022 (обновлено: 19:05 21.03.2022)
В Минобороны оценили эффективность применения крылатых ракет на Украине
Минобороны: применение крылатых ракет о операции на Украине в высшей степени эффективно