https://ria.ru/20220321/rakety-1779320761.html

В Минобороны оценили эффективность применения крылатых ракет на Украине

В Минобороны оценили эффективность применения крылатых ракет на Украине - РИА Новости, 21.03.2022

В Минобороны оценили эффективность применения крылатых ракет на Украине

Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре, РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:55

2022-03-21T17:55

2022-03-21T19:05

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вынужден прокомментировать слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты", - сказал Конашенков. По его словам, применение крылатых ракет "в высшей степени эффективно"."Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220321/battareya-1779319929.html

россия

украина

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Наталья Макарова

безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)