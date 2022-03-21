Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны оценили эффективность применения крылатых ракет на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/rakety-1779320761.html
В Минобороны оценили эффективность применения крылатых ракет на Украине
В Минобороны оценили эффективность применения крылатых ракет на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
В Минобороны оценили эффективность применения крылатых ракет на Украине
Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре, РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:55
2022-03-21T19:05
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/44/1557944441_0:341:3035:2048_1920x0_80_0_0_95dbb27c0d0300c8276e6a3a439a3c73.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вынужден прокомментировать слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты", - сказал Конашенков. По его словам, применение крылатых ракет "в высшей степени эффективно"."Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220321/battareya-1779319929.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны о применении комплексов "Кинжал" и об ударе по базе националистов в Киеве
Брифинг Минобороны России о применении гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и об ударе по базе националистов в неработающем торговом центре на окраине Киева
2022-03-21T17:55
true
PT4M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/44/1557944441_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_128e27e4e2c2670c75e5b4e2cb9e4ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:55 21.03.2022 (обновлено: 19:05 21.03.2022)
 
В Минобороны оценили эффективность применения крылатых ракет на Украине

Минобороны: применение крылатых ракет о операции на Украине в высшей степени эффективно

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКрылатые ракеты и авиабомбы на авиационно-космическом салоне МАКС
Крылатые ракеты и авиабомбы на авиационно-космическом салоне МАКС - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Крылатые ракеты и авиабомбы на авиационно-космическом салоне МАКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вынужден прокомментировать слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты", - сказал Конашенков.
По его словам, применение крылатых ракет "в высшей степени эффективно".
"Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам", - добавил генерал.
Минобороны о применении комплексов Кинжал и об ударе по базе националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 17:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили батарею украинских РСЗО на окраине Киева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала