https://ria.ru/20220321/raketa-1779357082.html

Над Макеевкой сбили ракету украинских боевиков

Над Макеевкой сбили ракету украинских боевиков - РИА Новости, 21.03.2022

Над Макеевкой сбили ракету украинских боевиков

Силы ПВО сбили в небе над городом Макеевка в ДНР ракету, выпущенную украинскими боевиками, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T22:54

2022-03-21T22:54

2022-03-21T23:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

донбасс

макеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775257796_0:53:1133:690_1920x0_80_0_0_ec66d780529da9cab84869b91dd42fc5.jpg

МАКЕЕВКА, 21 мар — РИА Новости. Силы ПВО сбили в небе над городом Макеевка в ДНР ракету, выпущенную украинскими боевиками, передает корреспондент РИА Новости.Примерно в 19.20 мск в небе над Макеевкой близ Донецка сбита ракета, выпущенная украинскими боевиками. Обломки упали на пустыре у выезда из города. Там образовалась воронка примерно три на три метра, были найдены крылья оперения боеприпаса.Представители силовых структур, находящиеся на месте, предположили, что это могла быть ракета комплекса "Точка-У", точная классификация будет дана только после исследования специалистами, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник штаб территориальной обороны ДНР информировал, что средства ПВО Донецкой Народной Республики перехватили две ракеты "Точка-У" над Макеевкой. Отмечается, что обломки украинских ракет рассыпались над поселком Пролетарским и за микрорайоном Зеленым в Макеевке.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры стрельбы украинских "Градов" и их уничтожение на окраине Киева МО РФ ПОКАЗАЛО ВИДЕО СТРЕЛЬБЫ УКРАИНСКИХ "ГРАДОВ" ИЗ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ КИЕВА И ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УНИЧТОЖЕНИЕ 2022-03-21T22:54 true PT1M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, донбасс, макеевка